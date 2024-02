4 destinos para fazer um bate e volta saindo de São Paulo

Seja para quem gosta de folia ou para quem gosta de descanso, o carnaval é uma das épocas mais propícias para viagens. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, a cada 10 pessoas, 5 pretendem viajar neste carnaval de 2024. Destes, 73% devem se movimentar em direção ou litoral, sendo o carro seu principal meio de transporte.

Se a maior parte vai sair de casa para respirar novos ares, há uma parcela significativa que pretende ficar para curtir a folia em casa. E entre um bloco e outro, dá para aproveitar um roteiro rápido de bate e volta, saindo bem cedinho e voltando mais tarde.

EXAME Casual selecionou quatro destinos saindo da cidade de São Paulo e que dá para fazer no estilo mais rápido de carro. Caso não tenha um automóvel, pode utilizar uma plataforma digital, como a Turbi, que tem aluguel por hora, dia ou por temporada.

1. Juquehy - São Sebastião (160km da capital paulista)

Juquehy.

Para quem quer a folia, Juquehy é uma das praias mais badaladas do litoral paulista. A beleza das praias se mistura com as ótimas opções de esportes e conta com muita infraestrutura para turistas. Uma das características de Juquehy são as praias extensas, que oferecem trechos mais agitados e outros de águas mais calmas para curtir com a família.

2. Socorro (130km da capital paulista)

Socorro.

Como uma boa opção para passear e relaxar, Socorro faz parte do Circuito das Águas Paulista e é perfeita para quem gosta de aventuras. Com foco no ecoturismo, a cidade possui diversas opções de trilhas, raftings, cachoeiras, circuitos de arvorismo e passeios a cavalo e quadriciclo. Além disso, a cidade tem ótimas opções de restaurantes e lojas de artesanato em seu centro histórico. A dica é visitar a Gruta do Anjo.

3. Boituva (116km da capital paulista)

Boituva.

Conhecida por oferecer opções de balonismo e paraquedismo, Boituva é uma opção interessante para quem procura uma experiência diferente e emocionante neste carnaval. Para curtir toda a cidade, vale a pena conhecer também o Museu Tropeiro e o Parque Egídio Labronici.

4. Pedra Bela (120km da capital paulista)

Com menos de 10 mil habitantes, o município de Pedra Bela é opção para quem quer descansar bem próximo da natureza neste carnaval. São diversas opções de cachoeira, como a Boca da Mata e a Antônio Souza, além de outras opções na montanha que envolvem escalada e uma tirolesa de 2km de extensão. Vale a pena visitar também o santuário de Nossa Senhora Aparecida e o templo budista Zengetsuzan Taikanji.