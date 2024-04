Design na SP-Arte: Jader Almeida retorna à feira

Neste ano a SP-Arte comemora duas décadas de existência. Motivo para comemorar e também para rever prioridades. “Ainda que 20 anos pareçam muito tempo, ainda somos uma feira jovem”, diz Fernanda Feitosa, criadora e diretora da SP-Arte.

Para além das galerias de arte, a feira também conta com estúdios de design e Jader Almeida se destaca com sua participação no evento que acontece a partir de hoje, 3, até domingo, 7.

A mostra traz uma seleção de produtos icônicos do designer, representando a evolução das coleções da marca jaderalmeida ao longo dos últimos 20 anos. Cada peça é uma demonstração de harmonia entre linhas limpas, proporções equilibradas e uma estética refinada, capturando a essência da elegância.

Jader Almeida: mesa de jantar Ballet. (Divulgação/Divulgação)

Os visitantes terão a oportunidade de explorar um espaço onde cada objeto supera sua função prática, tornando-se um testemunho da dedicação à qualidade e à excelência. A exposição reflete o compromisso da marca jaderalmeida em produzir peças que inspiram e enriquecem o ambiente.

Dentro de um cenário onde design e arte convergem, Jader Almeida avança na exploração de territórios que se situam na intersecção de múltiplas disciplinas.

Formado em arquitetura, com mais de 120 reconhecimentos em prêmios nacionais e internacionais, Jader Almeida tem mais de 1,2 mil produtos lançados ao longo de sua trajetória, conhecidos pela estética elegante, atemporal e original.

Com uma abordagem humanística ao design, Jader Almeida se inspira no legado do modernismo brasileiro para criar objetos que capturam uma combinação dinâmica de leveza e robustez em suas formas. Suas explorações de formas e sensibilidade ao material e proporções resultam em produtos marcantes que transcendem as fronteiras entre estilos internacionais, resultando em uma visão de design distintamente sua.

Jader Almeida: escultura Animal. (Divulgação/Divulgação)

Ao longo de sua trajetória, o designer incorpora com confiança os princípios da filosofia Bauhaus, conferindo um sentido de atemporalidade a seu trabalho. Cada peça em exposição convida o observador a explorar as formas sinuosas que foram cuidadosamente elaboradas a partir do pensamento de design único de Almeida.

Além da feira, o portfólio com mais de 50 produtos da coleção IN & OUT pode ser visitado no showroom no bairro Cidade Jardim, em São Paulo.

Serviço SP-Arte

De 3 a 7 abril de 2024

Pavilhão da Bienal Parque Ibirapuera, portão 3

3 de abril: convidados. 4 e 5 de abril: das 13h às 20h e 6 e 7 de abril: das 11h às 19h

Ingressos: R$ 80 inteira R$ 40 meia-entrada https://bilheteria.sp-arte.com/