Descubra a melhor época para ver as flores de cerejeira no Japão

A floração das cerejeiras, conhecida como sakura, é um dos eventos mais aguardados no Japão, atraindo turistas do mundo todo. A melhor época para apreciar esse espetáculo natural varia conforme a região, mas geralmente ocorre entre o final de março e o início de abril nas áreas centrais do país, como Tóquio e Quioto, segundo o site The Times.

Saiba mais sobre o evento e descubra como se preparar para conhecer as flores mais famosas do Japão.

Quando floresce a cerejeira no Japão?

As cerejeiras florescem em períodos diferentes dependendo da localização geográfica. Nas regiões mais ao sul, como Kyushu, a floração pode começar em meados de março. Em Tóquio e Quioto, situadas na região central, o pico geralmente ocorre no final de março e início de abril. Já no norte, incluindo Hokkaido, as flores desabrocham no final de abril ou início de maio.

Quem pretende visitar todos os locais, pode programar a viagem para início de abril até o final de maio.

Quando acontece o Festival das Cerejeiras no Japão?

O Hanami, ou Festival das Cerejeiras, é uma tradição japonesa que celebra o desabrochar das sakuras e ocorre anualmente entre fevereiro e maio, dependendo da região do país.

A palavra Hanami significa literalmente "observar as flores", e o evento remonta ao período Heian (794-1185), quando a nobreza japonesa realizava banquetes sob as cerejeiras em flor. Com o tempo, a prática se popularizou e passou a ser celebrada por toda a sociedade.

Quando e onde ocorrem os festivais?

O primeiro do ano, o Motobu Yaedake Cherry Blossom Festival, em Okinawa, ocorre entre janeiro e fevereiro. Para prever datas, costuma-se analisar os últimos cinco anos e calcular uma média.

Como é o Festival das Cerejeiras?

Durante o Hanami, famílias, amigos e colegas de trabalho se reúnem em parques e jardins para fazer piqueniques sob as árvores de cerejeira. O evento é marcado por uma atmosfera festiva, com comidas típicas, bebidas e apresentações culturais. Entre as atividades mais comuns, estão:

Iluminação noturna (Yozakura) : em locais como o Rio Meguro e o Castelo de Osaka, as cerejeiras recebem iluminação especial à noite, criando um visual deslumbrante;

: em locais como o Rio Meguro e o Castelo de Osaka, as cerejeiras recebem iluminação especial à noite, criando um visual deslumbrante; Feiras e barracas de comida : muitos festivais contam com barracas vendendo takoyaki (bolinho de polvo), yakitori (espetinhos de frango) e doces tradicionais;

: muitos festivais contam com barracas vendendo takoyaki (bolinho de polvo), yakitori (espetinhos de frango) e doces tradicionais; Shows e eventos culturais: em algumas cidades, ocorrem apresentações de dança, música e até performances de teatro Noh, uma arte cênica tradicional japonesa.

É preciso pagar para participar?

A maioria dos festivais é gratuita, especialmente aqueles realizados em parques públicos. No entanto, alguns locais mais estruturados cobram entrada. Além disso, atrações especiais, como passeios de barco sob as cerejeiras ou jantares temáticos, podem ter valores adicionais. Por isso, é recomendável verificar com antecedência os locais específicos que deseja visitar durante o festival.

Como visitar o Japão saindo do Brasil?

Pessoas que moram no Brasil e desejam conhecer o Japão precisam se preparar com antecedência. Não há voos diretos, sendo comum fazer conexões em países como Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos ou países europeus.

As principais companhias aéreas que operam nessas rotas incluem Japan Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Emirates e Lufthansa. O tempo total de viagem varia entre 24 e 30 horas, dependendo das escalas.

É importante verificar a necessidade de visto para entrada no Japão e certificar-se de que o passaporte esteja válido por, pelo menos, seis meses a partir da data de entrada.

Passagens aéreas de ida e volta do Brasil para o Japão geralmente custam entre R$ 5.000 e R$ 8.000, dependendo da antecedência da compra e da época do ano.

As hospedagens em cidades como Tóquio e Quioto variam de R$ 300 a R$ 1.000 por noite, conforme o padrão do hotel. Durante o Hanami, muitos eventos são gratuitos, especialmente nos parques públicos, mas é aconselhável reservar com antecedência passeios guiados ou experiências específicas, que podem ter custos adicionais.

Além disso, considere despesas com alimentação, transporte interno e possíveis compras. O mais indicado é levar uma quantia em dólares e depois trocar pela moeda local.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as variações regionais e temporais da floração das cerejeiras permite otimizar o roteiro e garantir uma experiência enriquecedora. Além disso, estar ciente dos custos envolvidos e dos preparativos necessários assegura uma viagem tranquila e sem imprevistos.