Depois de Life, Vivara apresenta a linha YOU

Após 12 anos do lançamento da linha Life, a Vivara apresenta a nova linha Vivara YOU. O portfólio apresenta mais de 70 peças com valores entre R$ 790 e R$ 4990.

Ao longo dos 60 anos de marca, a joalheria apresenta um novo movimento de mercado, se aproximando de um público mais jovem, através de joias coloridas, estilosas, minimalistas e com diversas possibilidades de combinações.

Dentre os produtos estão anéis, pulseiras, brincos, colares e pingentes, em ouro, com detalhes em Topázio London, Nefrita, Esmeralda, Topázio Incolor e Diamante Negro.

“Desde a sua criação, a coleção carrega no DNA a versatilidade em explorar composições sem limites. Queremos conversar com quem ousa na hora de compor seus looks. Acessórios cool, que possibilitam combinações autênticas, é uma demanda crescente do mercado e é importante que a Vivara acompanhe todos os momentos dos seus consumidores”, conta Marina Cirelli, diretora de marketing e sustentabilidade da Vivara.

Para a campanha de lançamento, a joalheria convidou a atriz Isis Valverde. "Joias me ajudam a contar minhas histórias, a transmitir histórias de geração em geração. Para mim, sempre foi assim. A nova linha Vivara YOU tem essa característica em seu DNA. Você pode customizar a joia para você ou para dar de presente, marcar um momento especial, tornando-o inesquecível. As joias são lindas, versáteis e oferecem muitas possibilidades. Fiquei muito animada com o convite e por contar essa nova história junto com a Vivara".