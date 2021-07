Depoimento de Daiane dos Santos sobre medalha de Rebeca emociona web; veja

O depoimento da ex-ginasta Daiane dos Santos sobre a medalha de prata conquistada por Rebeca Andrade na Olimpíada 2021 comoveu a web nesta quinta-feira (29). Santos ressaltou a importância da conquista no esporte para as mulheres negras de todo o Brasil.

“Não é atletismo, é ginástica artística. Durante muito tempo disseram que as pessoas negras não poderiam ser ginastas, que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes, e ter a primeira medalha para uma menina negra, tem uma representatividade muito grade atrás disso.”, afirmou Santos, em conversa com o narrador Galvão Bueno, durante a transmissão ao vivo realizada pela Rede Globo.

Veja um trecho do discurso, reproduzido no Twitter.

“A primeira medalha do Brasil num Mundial de Ginástica foi negra. A primeira medalha do Brasil na Ginástica feminina foi negra. Isso é muito importante. Diziam que a gente não podia estar nesses lugares”. A emoção da Daiane dos Santos dá a dimensão do feito da Rebeca. pic.twitter.com/3VuGivVVt7 — dibradoras (@dibradoras) July 29, 2021

Além da medalha, o discurso de Daiane dos Santos viralizou no Twitter e entrou para os tópicos mais comentados da rede social na manhã de hoje.

A 1ª medalha mundial da ginástica feminina brasileira foi Daiane dos Santos. A 1ª medalha olímpica foi Rebeca Andrade, uma filha de uma mãe solo como são tantas de nós. Deus é uma mulher negra. A palavra orgulho não define o que sinto neste momento.♥️#jogosolimpicos pic.twitter.com/UiTjHkhDuy — Eliana Alves Cruz (@cruz_elianalves) July 29, 2021

Se a medalha da Rebeca é um feito incrível, a Daiane como comentarista na Globo também é. Ela sempre faz questão de pontuar que as duas são mulheres negras e o que isso representa. Emocionada com esse momento. #Tokyo2020 — Aline Ramos (@_alineramos) July 29, 2021