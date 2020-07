Delivery de churrasco: aposta de restaurantes que veio para ficar

Os restaurantes paulistanos, aqueles que não se viram obrigados a fechar em definitivo com a quarentena, voltaram a receber clientes em seus salões. Mas com horários reduzidos e limitação de mesas, entre outras medidas para ajudar a frear a disseminação do novo coronavírus. E ainda há o receio que muita gente tem, com toda razão, de sair de casa para almoçar ou jantar. Por essas e por outras, deve demorar um bocado para os restaurantes voltarem a faturar o mesmo que antes da pandemia. Daí a importância de seguir apostando no delivery. Para churrascarias e casas de carnes, portanto, a entrega de cortes grelhados parece ter vindo para ficar.

A rede Corrientes 348, que pertence a Jair Coser, cofundador da Fogo de Chão, aderiu à tendência em maio. De sua unidade na Vila Olímpia, em São Paulo, a cadeia especializada em grelhados à moda argentina passou a despachar pedidas como bife ancho (152 reais) e de chorizo (102 reais). Os cortes, que podem saciar duas pessoas, viajam em embalagens vedadas e costumam ser entregues em temperatura aceitável — é só não demorar para sentar para comer. Opções de acompanhamento: farofa com ovos (34 reais) e polenta com queijo (49 reais). De entrada o restaurante expede, por exemplo, suas afamadas empanadas (12 reais cada); de sobremesa, panqueca de doce de leite com sorvete de creme (38 reais). Também é possível retirar os pedidos na unidade da Vila Olímpia, já reaberta, assim com outras filiais da rede.

Bife de Chorizo, do Corrientes 348

Outro grupo que voltou a receber clientes, mas não aposentou o delivery, é o Pobre Juan. Para duas pessoas, a rede entrega cortes como fraldinha (144,90 reais), bife ancho (160,40 reais) e de chorizo (152 reais), todos com direito a dois acompanhamentos, a exemplo do arroz biro-biro e da panelinha de vegetais. Para abrir o apetite as croquetas de jamón (20,90 reais) são uma ótima escolha, assim como a porção de mini-empanadas (24,90 reais). Os churros com doce de leite (19,80 reais) e a torta de chocolate (22 reais) fecham a refeição à altura. De olho em quem segue em regime de home-office, o restaurante criou combos de almoço que partem de 37,90 reais. O que inclui galeto desossado, salada da casa, risoto de abóbora com gorgonzola e churros com doce de leite custa 50 reais.

Carne do restaurante Pobre Juan Carne do restaurante Pobre Juan

Do Cór, cujo cardápio é assinado pelo assador peruano Renzo Garibaldi, é possível solicitar a entrega da bisteca dry-aged com quarenta dias de maturação acompanhada de arroz biro biro e farofa de ovos com bacon (125 reais). Outras sugestões do restaurante no Alto de Pinheiros, mais um que retomou o atendimento presencial e também aposta do take-away: bife de chorizo (79 reais), fraldinha (79 reais), filé-mignon (68 reais) e bife ancho (89 reais), todos com os mesmos acompanhamentos da bisteca.

Fraldinha, do Cór Fraldinha, do Cór

Misto de restaurante e açougue refinado, o Feed, no Itaim, entrega aperitivos como linguiça na brasa (52,90 reais), pão de alho (27,90 reais) e dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (27,90 reais). Para compartilhar com duas ou três pessoas, uma boa escolha é a tábua que reúne fraldinha, bife de chorizo e picanha e mais três acompanhamentos à escolha, caso da farofa de bacon com ovos (239,90 reais). Do Barbacoa, mais um endereço que reabriu seus salões, dá para pedir desde a porção de pão de queijo (25 reais), um clássico da churrascaria, até a incensada costela (115 reais).

Fotos pratos Feed em 31/10/2017. Fotos: Tricia Vieira Fotos pratos Feed em 31/10/2017. Fotos: Tricia Vieira

Os restaurantes que apostam na tendência

Feed Açougue — Rua Mario Ferraz, 547, Itaim Bibi, São Paulo. Tel. (11) 5627-4700/99290-2708. Aplicativos de delivery: iFood/UberEats/Rappi

Corrientes 348 — Rua Comendador Miguel Calfat, 348, Vila Olímpia, São Paulo. Tel. (11) 96642-4986. Aplicativo de delivery: Rappi.

Pobre Juan — Rua Comendador Miguel Calfat, 525, Vila Olímpia, São Paulo. Tel. (11) 2397-0099/98349-3399. Aplicativo de delivery: iFood

Cór — Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3726-2908. Aplicativo de delivery: iFood

Barbacoa — Rua Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim, São Paulo. Tel. (11) 3168-5522. Aplicativo de delivery: iFood