Decoração futurista: ambientes que inspiram ideias sobre o futuro

Quando você olha para frente, para o futuro, como você imagina que será a nossa vida? E as nossas casas? O que mais de novo virá com o avanço das tecnologias? Pode pensar em algo diferente? Pois os designers e arquitetos gostam de brincar com essas possibilidades de projetos de casa. Aliás, antes mesmo de chegar esse futuro, eles já testam os melhores lançamentos da atualidade para simular possíveis realidades que iremos conhecer.

Pode ser que muitos destes ambientes de características high tech imaginados pelos projetistas jamais vire realidade - pelo menos na maioria dos lares brasileiros.

Contudo, obras já concluídas podem nos inspirar naquilo que já podemos construir, com base no que já existe de melhor no mercado. E os exemplos apresentados nas ilustrações a seguir provam que o futuro, de algum modo, já chegou.

Características dos ambientes futuristas

Vamos supor que você deseja criar agora mesmo uma decoração moderna para a sua casa, com uma pegada mais futurista. Por onde começar? Você sabe? Bem, fizemos uma lista que pode te orientar sobre o que colocar nesse projeto para fazer os ambientes que habita terem um visual mais futurista. Topa o desafio? Então, vamos nessa.

Cores neutras

-

Existem controvérsias quanto a isso, mas, geralmente, os cenários futuristas apresentam uma paleta de cores mais neutra. Mais clara - em tons como branco, bege, gelo e cinza-claro - ou mais escura - em tons como cinza-escuro, preto e marrom -, tanto faz.

Em parte, pode ser que as pessoas pensem isso por conta dos próprios filmes de ficção, que contam sempre histórias com astronautas, aeronaves e um espaço infinito.

Agora, por que, mesmo um cenário futurista branco pode não ser monótono? Por que ele é pontuado de detalhes interessantes.

Dentre eles, por exemplo, alguns objetos pequenos em cores como amarelo e vermelho. E não podemos esquecer-nos dos elementos metalizados, sobretudo em tom prata brilhante, como aço inox. Coisas assim poderiam nos fazer lembrar ainda mais das tecnologias futuristas de exploração espacial.

Transparências

-

Uma das tecnologias mais revolucionárias para a construção civil é a do vidro. Esse material teve a sua fórmula alterada diversas vezes ao longo da história, e cada dia ela é mais aprimorada. E, com isso, conseguimos construir projetos de arquitetura e design cada vez mais revolucionários. Por isso, o vidro é considerado um símbolo da decoração futurista, sim.

Mas não é só o vidro. Não podemos nos esquecer do plástico também. Peças feitas nos dois materiais podem fazer parte da decoração da sua casa.

Formas geométricas puras

Parede com pintura escura e poltrona estofada. Parede com pintura escura e poltrona estofada.

Já no movimento moderno, com o auge no início do século passado, os projetistas defenderam uma arquitetura feita de elementos de traços mais simples. Para eles, estruturas, móveis e até utensílios não deveriam mais ter ornamentos desnecessários.

Suas formas deveriam ser o resultado de suas funções, simples assim. Assim, vários objetos para casa passaram a ser criados sobre formas geométricas puras. É a abstração total da arte.

Durante muitos anos, o homem seguiu essa imagem de futuro, com ambientes montados por elementos simples na forma; porém, com um design altamente tecnológico. E isso inclui tanto a sua própria matéria-prima e sistema de fabricação até as multifunções ocultas. E, deste modo, podemos continuar pensando que será o futuro.

Imagens da natureza

Claro que a natureza ou a natureza das coisas jamais será esquecida pelo homem. Mesmo que ele evolua suas casas, é provável que sempre irá querer ter um pouco do mundo externo dentro dos interiores do imóvel. E como poderá ser feita essa representação?

Bem, por exemplo, através de quadros com imagens de paisagens ou mesmo com vasos de plantas utilizados como objetos de decoração.

Linhas em movimento

-

No início do século passado, antes do movimento moderno, nós tivemos no mundo os movimentos de vanguarda. Um deles o futurismo, que era representado, muitas vezes, por obras cujas linhas simulavam o movimento de veículos, aeronaves, fábricas e mais.

E mais uma vez podemos repetir essa ideia, lembrando também o movimento da própria natureza em transformação, como o movimento das marés por azulejos em estampa zigue zague.

Luz em abundância

-

Espera-se também que, no futuro, muitas tecnologias nos permitam a geração de energia limpa e renovável; e a criação de mais modelos de lâmpadas e luminárias econômicas.

Além disso, que o próprio conhecimento em arquitetura melhore e os projetistas possam dominar mais a “arte de aproveitar a luz natural”. Assim, enxergamos que os interiores das residências, mais adiante do nosso tempo, possam contar com luz em maior abundância.

Então, era assim que você enxergava os projetos de casa no futuro? Que tal morar em uma casa assim? Pode ser uma experiência incrível.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.