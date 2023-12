Decoração de Réveillon 2024: como arrumar a mesa para a festa de Ano-Novo

Decorar a mesa para a virada do ano é mais do que um ato de embelezamento; é uma maneira de preparar o cenário para a celebração do que passou e a expectativa do que está por vir. A combinação entre harmonia cromática, detalhes elegantes e toques personalizados cria uma atmosfera acolhedora e inspiradora para brindar a chegada do ano novo em grande estilo.

A paleta de cores para a decoração de Ano-Novo costuma abraçar tons claros, simbolizando a paz. O branco é clássico, mas mesclar com tons suaves, como prateado e dourado, traz um toque de sofisticação. Elementos rústicos, como sousplats em palha, detalhes em madeira e arranjos naturais, adicionam textura à mesa, criando uma atmosfera equilibrada entre o tradicional e o contemporâneo.

Pratos e copos

Dani Bulhões, diretora da marca Tania Bulhões, enfatiza que na festa de Ano-Novo há a possibilidade de explorar uma variedade de pratos, já que passamos horas em torno da mesa conversando com familiares e amigos. Ela sugere: "Adoro utilizar pratos de sobremesa para servir a salada, um prato de pão não apenas para o pão em si, mas também para dispor pequenas lembranças para cada convidado que se senta à mesa".

Quanto às cores, a orientação é abusar dos clássicos branco e dourado. As flores naturais contribuem para embelezar a mesa e dar vida à decoração. No quesito de bebidas, as taças de cristal trazem o toque de glamour essencial para a ocasião. Dani acrescenta: "Gosto de variar a altura das taças. Por isso, sugiro utilizar um copo para a água, proporcionando um contraste visual".

Além da disposição na mesa, o ambiente pode ser complementado com um toque de fragrância. Jamil Rima, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes, ressalta que aromatizantes ajudam a criar uma atmosfera mais festiva e alegre. Existem combinações que se harmonizam tanto com a decoração da mesa quanto com um kit que pode ser disponibilizado no banheiro para os convidados.

Dicas para montar a mesa