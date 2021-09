Decoração com a cara do seu bolso: as lojas que cabem no seu orçamento

Há quem não abra mão de conforto dentro de casa, mas desde que isso não se traduza em peças que ultrapassam os três dígitos. Outros não poupam recursos na hora de decorar a própria casa — buscam, acima de tudo, o conforto estético e dão preferência a itens autorais, sobretudo de nomes amplamente conhecidos. Por sorte, São Paulo dispõe de endereços especializados em móveis para os mais diversos orçamentos. Confira nossa seleção e escolha a loja que mais tem a cara do seu bolso.

Atelier Fernando Jaeger

Rua Tavares Bastos, 433, Perdizes, São Paulo, tel. (11) 3866 8500

Produtos criativos e com qualidade, mas que não custam uma fortuna como os da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. É assim que Fernando Jaeger, um dos designers de móveis mais bem-sucedidos do país, define o que vende em suas lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro, algumas só com peças prontas para levar.

Gaúcho de Santa Cruz do Sul, ele estudou design na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fixou residência em São Paulo, no bairro da Pompéia, onde ficam duas de suas lojas. O que ele mais vende são cadeiras como a Clip, com assento e encosto estofados. Já a poltrona Felipe tem base de madeira maciça feita com encaixes, trançado de cordas náuticas e almofadas de couro ou tecidos diversos.

O bufê Mestiço, feito de madeira com acabamentos variados, é um dos itens mais salgados. Clientes corporativos como o banco Itaú e a seguradora Porto Seguro respondem por parte considerável das vendas, pois adoram decorar seus espaços de convivência com as peças de Jaeger.

Ovo

R. Estados Unidos, 2104, Jardim America, São Paulo, tel. (11) 3045-0309

Comandado por Gerson de Oliveira e Luciana Martins, é um dos estúdios de design mais festejados do país. Os primeiros objetos criados pelos dois, amigos desde a época em que estudavam cinema na Escola de Comunicações e Artes (ECA), na USP, foram pesos de papel e luminárias como a arrojada Ampulheta.

O estúdio nasceu em 1991. Em 1995, a dupla lançou uma poltrona de tecido elástico e estrutura metálica chamada Cadê, que lembra um grande pufe (a peça venceu o Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, o MCB, na categoria mobiliário). Em 2002, o Ovo ganhou uma sede na Vila Olímpia, em São Paulo, ao lado da antiga galeria Brito Cimino.

Quando foi convidado para projetar a sala de leitura da Pinacoteca do Estado São Paulo, anos depois, caiu nas graças da imprensa e dos arquitetos — o ambiente ganhou o já célebre sofá Campo, composto por módulos de vários tons.

Módulos Campo: estruturas modulares se baseiam em elementos simétricos, como as colmeias

+55design

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.798, Jardim América, São Paulo, (11) 97357-3814



Com direito à primeira inauguração virtual do setor, em junho do ano passado, por motivos óbvios, a loja vende produtos assinados por figuras renomadas, como Arthur Casas, Guto Requena e Neca Abrantes.

O resultado, até aqui, superou as expectativas das sócias, Tatiana Amorim e a jornalista Ticiana Villas Boas, mulher de Joesley Batista, da JBS. O sucesso se explica pela pandemia, que restringiu as viagens dos endinheirados. Que, com capital de sobra, resolveram investir nas próprias residências, sobretudo com mobiliário autoral. “O dinheiro acabou circulando mais no Brasil, e para nosso setor isso foi muito positivo”, diz Tatiana Amorim.

Prototyp&

Rua Harmonia, 71, Vila Madalena, São Paulo, tel. 3213-8900

Quem costuma recepcionar os visitantes é Elvis, o border collie do dono da marca, Felipe Protti. Com trilha sonora em geral a cargo de Neil Young e Bob Dylan, cujos discos têm lugar cativo nas vitrolas dispostas logo na entrada do imóvel de 300 metros quadrados, o endereço é ideal para quem busca peças com personalidade.

A criação mais conhecida de Protti é o sofá Stripes Brown, com estrutura aparente de aço, assento de couro natural, encosto de tricot feito à mão, apoio lateral de madeira maciça e cintas de couro e algodão para dar sustentação. Curiosidade: a peça foi idealizada a pedido da Tok&Stok, que a recusou por considerar a produção muito cara. Mais em conta, a poltrona Drink tem base de aço, soleta de couro e detalhes em madeira.

Prototyp&: mesa Rodela: estrutura em aço carbono e tampo em madeira maciça

Apartamento 61

R. João Moura, 100, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3085-6425

Trata-se da casa do designer gráfico André Visockis e de sua mulher, a jornalista Vivian Lobato, que converteram o endereço em um antiquário só com mobiliário de lendas do design brasileiro, a exemplo do carioca Sergio Rodrigues.

O endereço também já comercializou trabalhos de nomes contemporâneos, a exemplo da paulistana Bianca Barbato e do carioca Ricardo Graham. Em uma das edições da SP-Arte, Vivian e Visockis expuseram no estande do Apartamento 61 um dos espelhos de latão de Bianca e a cadeira 3 Pés, de Ricardo, feita de jacarandá de demolição e corda.

Visitas ao endereço do casal só com agendamento.