Débora Falabella e Mariana Ximenes homenageiam mulheres poetas em peça

Acontecem neste final de semana, 14 e 15 de novembro, as últimas sessões do espetáculo Cara Palavra, protagonizado pelas atrizes Andréia Horta, Bianca Comparato, Débora Falabella e Mariana Ximenes.

Com foco na poesia feminina contemporânea, a cada sessão as atrizes recebem uma escritora, que faz uma participação especial na peça.

As convidadas do último fim de semana são Viviane Mosé (sábado) e Conceição Evaristo (domingo). A capixaba Viviane Mosé é poeta, filósofa, psicóloga e psicanalista. Publicou diversos livros de poesia e também filosofia, entre eles Calor (2017) e Nietzsche Hoje (2018). Já a mineira Conceição Evaristo é escritora, poeta, romancista e ensaísta. Ganhou o prêmio Jabuti de Literatura em 2015 e estreou na literatura nos anos 90, com Cadernos Negros. Suas obras falam sobre temas como discriminação racial, de gênero e classe.

As sessões acontecem no sábado e domingo às 20h, com transmissão online pelo Teatro Porto Seguro.

No teatro está somente a atriz Débora Falabella. Através de entradas virtuais, as atrizes e músicos se apresentam de dentro de seus apartamentos. Andréia está no Rio de Janeiro, Mariana em São Paulo e Bianca na Califórnia.

O projeto Cara Palavra nasceu antes da quarentena, de um desejo das atrizes de realizarem algo juntas. Foi o músico Chuck Hipolitho que sugeriu a ideia de um espetáculo envolvendo música e palavra.

Durante a pandemia, se juntaram ao grupo Gustavo Giglio e Gianluca Misiti, que produziram vídeos postados semanalmente no Instagram @cara.palavra, com curadoria de textos variados, que vai de poesias de autoras brasileiras, letras de música, discursos políticos e até sonetos, sempre acompanhados por música.

Pedro Brício foi convidado para fazer a costura dramatúrgica e direção do projeto, que os artistas-criadores chamam de sarau poético performático.

A ideia era montar o espetáculo para os palcos, mas, com a pandemia, ele foi adaptado para uma temporada no Teatro Porto Seguro, mesclando atuações presenciais e virtuais com transmissão digital.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 e terá parte do valor destinado para campanhas que auxiliam profissionais das artes cênicas afetados pela pandemia.

Serviço

Cara-palavra

Sábados (14) e domingo (15), às 20h.

Ingressos: a partir de R$ 20.

Classificação: 16 anos.

Duração: 60 minutos.

Teatro Porto Seguro

Vendas exclusivamente on-line no site Tudus

Dúvidas: contato@teatroportoseguro.com.br

Atendimento: (11) 3226.7300, de sexta a domingo, das 14h às 20h.

Na compra de um ingresso antecipado (até um dia antes), cliente Porto Seguro recebe um link extra de acesso para convidar alguém.

Formas de pagamento: Cartão de crédito e débito (Visa, Mastercard, Elo e Diners).