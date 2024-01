De terra arrasada a 20 vinhos no portfólio: empresários brasileiros transformam vinícola em Portugal

Seis anos de trabalho. Esse foi o tempo que os empresários brasileiros Rubens Menin (fundador da CNN Brasil, do Banco Inter e presidente do conselho de administração da MRV) e Cristiano Gomes levaram entre a compra de uma vinícola na região do Douro, em Portugal, até apresentar um portfólio com 20 vinhos, sendo que 18 deles chegam ao Brasil.

Quem toca o projeto, diretamente da Europa, é Gomes, que já trabalhou no mercado financeiro por muitos anos antes de mudar de time. Ele conta que contratou um especialista para avaliar a qualidade das videiras que estavam plantadas nos 140 hectares há mais de um século na propriedade, localizada em uma das principais regiões produtoras de vinhos de alta qualidade no mundo.

"O consultor me disse que algumas delas estavam abandonadas há mais de 20 anos, com 30% que estavam mortas. Mas ele também me disse que, se desse atenção às uvas, poderíamos tirar grandes tesouros", lembra.

E foi o que aconteceu. Desde 2018, quando Menin e Gomes compraram a área, foi realizado um grande trabalho de manejo e recuperação das vinhas e a elaboração dos vinhos que levam a assinatura de Menin. Os preços das garrafas partem de R$ 291,96, com o Reserva Branco, e podem chegar a R$ 1.867,65, com o Douro's New Legacy.

Menin Wine Company: produção é no Douro, em Portugal.

Expansão

Em 2021, a dupla adquiriu a Horta Osório Wines, também em Portugal, marca com elevado reconhecimento na região e herdeira de um vasto patrimônio de mais de três séculos de história.

Atualmente, de seus vinhedos, de sua multiplicidade de castas e de suas vinhas centenárias originam-se rótulos de gama alta, como o H.O Achado, resultado da combinação de diferentes parcelas de vinhas velhas da vinícola, complementadas com Touriga Nacional, Touriga Franca e Sousão.

Com o rótulo H.O, os vinhos são mais em conta em relação à família Menin. Os preços partem de R$ 166,26, chegando a R$ 1.406,31. As duas marcas têm vinhos brancos e tintos. "Os vinhos Menin são mais aspiracionais", explica Cristiano Gomes.

Mercado brasileiro

A produção anual da vinícola chega a 240.000 litros e só trabalha com uvas próprias. No total, 54 castas são encontradas na propriedade. “Nossa missão é atuar como curadores de um legado, das melhores tradições desta terra, de incentivadores da experimentação, da criatividade e do uso da tecnologia para realçar o que é extraordinário”, afirma Rubens Menin.

Os vinhos não são só feitos por brasileiros, mas também para brasileiros. Cristiano Gomes explica que o foco de comercialização é o Brasil, respondendo por 40% das vendas. Em Portugal, ficam 20%. "É preciso ser reconhecido internamente também", diz. Por aqui, os rótulos são encontrados em empórios, mercados com adegas e restaurantes.

Para os próximos anos, a ideia é atrair mais visitantes de enoturismo, principalmente aqueles que conseguem chegar pelo rio. Também está nos planos dos empresários aumentar a produção de vinhos do Porto. Eles já contam com um rótulo, chamado de Menin Porto Vintage (a partir de R$ 663,39).