De Sephora a Iódice com até 60% de desconto em feira online

Após um 2020 de crescimento no setor de cosméticos, com alta de 5,8%, a Liquida Beauty, grande liquidação de beleza e moda do Brasil, chega à sua 3ª edição com até 60% de desconto em produtos selecionados. A campanha, que acontece até o dia 5 de maio, reúne as principais lojas e marcas de beleza, cosméticos e moda para oferecer descontos e benefícios.

Atuando com as principais marcas do mercado, a campanha acontece apenas no online. O evento, chamado pelos organizadores de “a maior liquidação de cosméticos da internet”, conta nesta edição, com parceiros como O Boticário, Sephora, Hering, L’occitane au Bresil, Iódice, Droga Raia, Drogasil, GA.MA Italy, Morena Rosa e outras. Os produtos podem ser comprados através do site da Liquida Beauty.

“Nosso objetivo é reunir as melhores lojas e marcas da internet para oferecer descontos e benefícios que o cliente não encontrará em outra época do ano”, comenta Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media, empresa de marketing digital e organizadora da campanha. Além dos descontos e benefícios, como frete grátis e brindes, parte das vendas da campanha serão revertidas em doações para a Cabelegria.

Confira nossa seleção de produtos:

Calça Iódice Pantacourt

De 399,90 reais por 279,93 reais



Pantacourt jeans com detalhes em laser.

Gel De Limpeza Avene Cleanance 300ml

De 83,99 reais por 59,98 reais

Cleanance Gel promove limpeza profunda sem ressecar a pele. A venda Drogaria Panvel.

Base Clinique Even Better Refresh

De 279 reais por 111,60 reais

A venda na Sephora.

Batom Dior Addict Lip Glow

De 189 reais por 94 reais

A venda na Sephora, disponível em sete cores.

Jimmy Choo Man Masculino Eau de Toilette 30ml

De 369 reais por 197 reais

Perfume masculino Jimmy Choo, a venda na Sephora.

Eucerin Hyaluron Filler Concentrado Sérum Antiidade

De 219,90 por 134,90 reais

Disponível na Droga Raia.

