De São Paulo a Nova York, as novas lojas da Panerai

Muitas marcas de relojoaria gostariam de ter a legião de fãs da Panerai, os chamados paneristi. Os aficionados pela manufatura que une o design italiano com a precisão no maquinário suíço lamentam até hoje o fechamento da butique do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, no fim de 2019.

Agora, os paneristi brasileiros podem celebrar a volta de uma loja física por aqui. Nesta quinta-feira 15, a relojoaria de luxo, em parceria com a renomada joalheria paulistana Frattina, anuncia a abertura de sua maison italiana no mais famoso shopping do Brasil, o Iguatemi, em São Paulo.

A nova butique Panerai traz de volta a tradição da sofisticação suíça da arte relojoeira e a história ilustre de design herdado da Itália, além dos modelos lançados neste ano no salão Watches & Wonders. O novo endereço traz a mistura entre tradição e futuro, com elementos da herança, do artesanato e da experiência técnica da maison.

Desejo dos clientes

Na entrada da butique fica o icônico relógio de parede Panerai com o verde luminoso em tamanho real. O mobiliário italiano remete às origens da marca em Florença, em 1860. O espaço traz uma mistura de acabamentos em concreto, piso com efeito de mármore, madeira folheada e detalhes em metal.

O layout foi pensado para narrar a história da marca. Na loja encontram-se seleções de alta complicação, referências Panerai de edição especial e displays interativos. A presença de tons de azul remete ao passado com a Marinha italiana e o universo do mergulho.

"A visão da nossa família segue os princípios do meu pai, Nelson Waisman, de sempre ir em busca de atender os desejos de nossos clientes e oferecer a mais alta qualidade em joias e as mais importantes marcas de relógios como Panerai, com um atendimento que supere sempre as expectativas”, diz Jairo Waisman, CEO da Frattina.

A maior loja Panerai do mundo

A volta de uma butique no Brasil coincide com a inauguração da maior butique Paneria do mundo. Localizada na Madison Avenue, em Nova York, a loja procura refletir a vitalidade e o dinamismo da paisagem urbana da frenética cidade.

A faixa inaugural foi cortada por Chris Pratt, ator americano da franquia de sucesso Guardiões da Galáxia, ao lado do CEO da Panerai Jean-Marc Pontroué. A festa contou com a presença de celebridades numa tarde de celebração.

Dentro, um telão de LED exibia imagens que transmitem a ligação da marca ao mundo submarino e ao espírito de aventura. Uma linha do tempo imersiva ocupa quase 10 metros de uma parede de tijolos à vista, com marcos significativos da história da maison.

A atenção especial ao público feminino se mostra presente em uma zona dedicada à coleção Luminor Due, de relógios com caixas menores. O espaço apresenta móveis suaves e arredondados e uma influência oceânica que permeia a sala em tons de azul.

Para celebrar a abertura da maison em Nova York nada melhor do que relógio propriamente dito. Na ocasião foi lançado o Luminor Bi Tempo New York Edition, uma edição especial limitada em 212 peças. Nenhuma dúvida de que a peça já nasce como item de colecionador para os aguerridos paneristi.