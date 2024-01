A TAG Heuer apresenta nova linha de óculos em Miami

MIAMI. A identidade da TAG Heuer é bastante clara para os apreciadores da marca: relógios esportivos, com forte inspiração no universo das corridas, modelos dedicados ao piloto Ayrton Senna e clássicos como o Monaco. Agora, a marca diversifica seu portfólio no segmento de óculos.

A novidade foi apresentada durante a LVMH Watch Week, que acontece em Miami entre os dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro. Segundo a marca, essa nova visão exemplifica a dedicação da TAG Heuer em unir desempenho, esporte, funcionalidade, estilo e inovação, desta vez com óculos solares e ópticos que oferecem qualidade e conforto.

Não é a primeira vez que a manufatura entra nesse mercado. Entre 2002 e 2016, a TAG Heuer lançou modelos de sucesso como Reflex e 27. Neste novo momento, a marca conta com a parceria do fabricante Thélios, que trabalha com outras maisons do grupo LVMH.

“A nova linha de óculos TAG Heuer representa o auge da inovação e design de ponta”, diz Renato Montagner, arquiteto italiano conhecido por seus designs movidos pela inovação e diretor criativo da TAG Heuer Eyewear. “Cada modelo mantém os mais altos padrões, com materiais de alto desempenho e detalhes projetados para o desempenho ideal em todas as condições.” Segundo o designer, isso resulta em uma estética vanguardista onde os óculos não estão mais presos à função de uso.

Três novas linhas de óculos

Óculos TAG Heuer: esportividade com elegância

A nova coleção TAG Heuer Eyewear apresenta três linhas distintas para atender a diversos estilos de vida. A linha Pro Performance, voltada para atletas e aventureiros, que combina tecnologia de ponta com design vanguardista, proporcionando funcionalidade para condições extremas, seja em uma trilha de montanha ou de bicicleta.

A linha Sport Performance procura atingir o equilíbrio entre estilo e performance, atendendo a indivíduos ativos que buscam óculos elegantes com boa funcionalidade. São óculos versáteis para prática de golfe a corridas diárias, sempre com elegância.

A linha Daily Performance oferece versatilidade para quem busca óculos para o dia a dia com um toque esportivo e técnico. Os modelos dessa linha garantem adaptabilidade para ocasiões diversas, seja no escritório, no dia-a-dia urbano ou simplesmente na rotina diária.

As diferentes linhas da TAG Heuer oferecem uma seleção diversificada de armações adaptadas situações distintas, compostas por cinco designs distintos: Shield Pro, Vingt-Sept, Line, Flex e Bolide.

Cinco designs em cada linha de óculos

O modelo Shield Pro oferece lentes intercambiáveis, eliminando a necessidade de vários pares de óculos para diversas atividades e ambientes. Os materiais trabalham em harmonia para garantir leveza e ajuste sob medida. Por exemplo, a rigidez do grafite é atenuada em áreas onde a flexibilidade é exigida pelos tendões elásticos.

No centro desses óculos estão lentes avançadas de bio-náilon, criadas para incorporar a tecnologia Specta de alto contraste da TAG Heuer e tratamento antisujeira e hidrofóbico. Esta combinação garante conforto contra raios infravermelhos e neblina.

Inspirada no mundo das corridas, o Vingt-Sept apresenta as primeiras armações metálicas 3D, combinando a resistência e a rigidez do metal com um design leve.

O modelo Line distingue-se pela utilização de materiais como a corda têxtil Dyneema® e o titânio impresso em 3D, dois materiais apreciados no âmbito dos esportes pela leveza e durabilidade.

Cada design tem seus próprios recursos exclusivos. O Shield Pro possui armações de borracha elástica para flexibilidade e conforto. O Vingt-Sept incorpora o logotipo da TAG Heuer dentro das hastes. E os óculos Flex integram inserções de titânio nas hastes e nas armações sem dobradiças e sem aro, preservando a herança dos óculos originais e adicionando um elemento de elegância. Como se fosse um bom relógio mecânico.