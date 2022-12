De Michelle Obama a Beyoncé, os dez anos de carreira do joalheiro Fernando Jorge

Com criações vestidas por Angelina Jolie, Lady Gaga, Michelle Obama, Beyoncé, Oprah e Adele, Fernando Jorge completa dez anos de sua marca homônima neste ano. Como parte desse novo ciclo, o designer de joias lança peças exclusivas com ouro e diamantes de origem responsável, assim como uma nova campanha que revisita sua trajetória.

Com peças fluidas e orgânicas, o designer vem exercendo grande influência na joalheria contemporânea, e se estabeleceu mundialmente com um dos nomes mais reconhecidos da nova geração.

Com a coleção ‘Flame’, por exemplo, lançada durante 2020, Fernando incluiu esmeraldas cuidadosamente selecionadas e certificadas pela Belmont. Além disso, a joalheria alocou parte da renda da coleção ‘Flame’ para o Idesam, organização não governamental em Manaus que busca soluções socioambientais na preservação da Amazônia. Para Fernando, cada passa na direção certa honra e protege a sua missão.

"Essa primeira década foi incrível colocar a minha visão no mundo, dividir a minha visão com o mundo e e ver essa visão encorpar e enfim, virar a marca e tantos desafios e tantas realizações", o designer de joias.

Durante a última década, Fernando conquistou a atenção da imprensa internacional, assim como colecionadores e stylists. Seus prêmios incluem: Vencedor em Gemas Coloridas (2014), Melhor em Diamantes (2017), Editor’s Choice (2018 e 2022) no Couture Jewelry Show, “Diamonds of the Year” da Town & Country (2018), Indicação do British Fashion Awards para “Melhor Designer de Acessórios Emergente” pelo British Fashion Council (2014 e 2015), Business of Fashion As 500 Pessoas mais Influentes da Indústria da Moda Global (desde 2014), GEM Award para “Designer de Joias do Ano (2019) e Town&Country Award para o “Melhor em Diamantes” (2020).

As coleções de Fernando Jorge podem ser encontradas em mais de 26 cidades do mundo em lojas mais conceituadas como Bergdorf Goodman, Matches Fashion, Le Bon Marché e Net a Porter.

A marca acaba de mudar seu showroom de Londres para o prestigioso bairro Mayfair, com projeto assinado pelo Studio Mellone do brasileiro radicado em Nova York, André Mellone. Em São Paulo, o showroom fica localizado no Jardins, onde a clientela pode ser atendida com hora marcada.

Desde 2020, Fernando Jorge vem intensificando medidas para uso de ouro que não seja proveniente de garimpo ilegal no Brasil. Firmando parceria com uma refinaria que só compra ouro de duas grandes mineradoras, a marca conseguiu garantir a transparência de 70% de seu ouro em 2021 e 90% em 2022.

"O que eu espero para os próximos dez anos é que essa visão continue se amadurecendo, encorpando e me permitindo ser uma plataforma para o que eu acredito. Desde o artesanato brasileiro, a beleza de nossas pedras e da natureza, até a maneira como as coisas são feitas na indústria do luxo e o prazer de fazer o que eu gosto. Mais uma década que que isso venha exatamente do jeito que tem vindo", finaliza Fernando.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.