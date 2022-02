De Frida a Rivera, o tesouro artístico do Citigroup que preocupa o México

Quando o americano Citigroup vender sua atividade de banco comercial no México, também deixará para trás obras de artistas famosos como Frida Kahlo, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, que o governo e especialistas desejam que permaneçam no país.

Quase 600 obras pictóricas, peças de arte popular e construções da época colonial integram o patrimônio que o banco incorporou há décadas e também estão dentro da venda de sua marca Banamex, anunciada em janeiro.

É uma das coleções particulares mais importantes do México, agora uma questão de interesse nacional.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que os bens culturais do banco devem permanecer no país, no momento em que seu governo busca impedir que peças do patrimônio mexicano, principalmente pré-hispânicas, sejam leiloadas no exterior.

"Estamos falando de coleções de arte dos melhores artistas, pintores do México e também do mundo", disse o presidente de esquerda após anunciar a venda.

López Obrador também afirmou que gostaria de ver o Banamex em mãos mexicanas, citando como possíveis compradores o homem mais rico do México, Carlos Slim, e o polêmico empresário Ricardo Salinas Pliego, dono da Televisión Azteca, uma das principais redes do país.

A coleção artística "deveria se tornar propriedade nacional para sua preservação", disse o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, que acredita que seria uma compensação por um resgate bancário que o governo mexicano realizou na década de 1990.

Parte integral da venda

O Banamex é um dos bancos mais antigos do México. Iniciou suas atividades em 1884 e seu patrimônio artístico e cultural não parou de crescer, mesmo quando foi vendido ao Citigroup em 2001.

Naquele ano, um movimento de personalidades políticas e culturais buscou, sem sucesso, que o Estado assumisse o controle do patrimônio artístico do banco.

Agora, o temor de alguns especialistas é que a coleção se disperse.

"Que na venda levem em conta esta unidade como uma coleção e seu valor incalculável muito além dos termos econômicos", comentou à AFP Hilda Trujillo, especialista em coleções de arte mexicana do século XX e ex-diretora dos museus Frida Kahlo e Diego Rivera Anahuacalli na Cidade do México.

"Que seja tratado com todo o cuidado como parte do acervo patrimonial e artístico do país", acrescentou.

Em conversa com jornalistas, Alberto Gómez Alcalá, diretor de Desenvolvimento Institucional, Estudos Econômicos e Comunicação do Citibanamex, disse que os bens culturais "são parte integrante e indivisível" do processo de venda, portanto "quem comprar as operações bancárias comerciais no México deverá também adquirir a coleção". Mas ele evitou estabelecer um preço.

A coleção de arte do Citibanamex inclui obras como "Vendedora de alcatraces", que Diego Rivera, um dos maiores muralistas mexicanos do século XX, pintou em 1942.

A peça ocupa um lugar de destaque dentro do Foro Valparaíso, um edifício do século XVIII localizado no coração da Cidade do México que também pertence ao banco.

A pintura de Rivera é acompanhada naquele local por obras igualmente importantes da arte mexicana do século XX, como "Mujer con metate", que o muralista David Alfaro Siqueiros pintou em 1931; "Los frutos de la tierra", de Frida Kahlo (1938), ou "Mujeres", do também mexicano Rufino Tamayo (1930).

No entanto, este tesouro não começa nem termina aí. Há obras do século XIX, como as paisagens dos imponentes vulcões do Vale do México, Popocatépetl e Iztaccihuatl, do pintor José María Velasco.

"É, sem dúvida, uma das coleções mais importantes para poder recriar a história da pintura no México", diz Angélica Velázquez, diretora do Instituto de Pesquisas Estéticas da Universidade Nacional Autônoma do México e que também participou da curadoria do local.

"Acredito que seria muito difícil para os próximos proprietários serem insensíveis ao valor da coleção para o país."