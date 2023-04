De coentro a batata chips: 20 ovos para provar nesta Páscoa

Degustar ovos de Páscoa pode parecer uma das tarefas mais fáceis e prazerosas do mundo -- e é. Para aqueles que ainda são fiéis ao produto, mesmo com o preço sendo menos atrativo que o de barras de chocolate, é possível se aventurar em sabores diferentões ou não se arriscar e apostar nos mais clássicos. A redação da Exame se juntou e provou alguns (muitos) ovos e separamos os que mais chamaram atenção, seja pelo sabor ou pela aposta no não-convencional, com valores que vão de 60 a 200 reais. Confira abaixo os destaques:

Ovos clássicos

Lindt Trufado

O Ovo Lindt Trufado foi feito na medida certa. Leve e saboroso, o chocolate suíço derrete na boca e não é enjoativo. O recheio cremoso, feito de chocolate ao leite, é o grande diferencial deste lançamento. O ovo de 450g custa R$169 e é uma ótima aposta para presentear amigos e família na Páscoa.

Vila Anália - Ovo de Caramelo

Inaugurado no ano passado, o complexo gastronômico Vila Anália chega com quatro novidades para a Páscoa deste ano. Comandada por Pedro Frade, a Pâtisserie traz elegantes ovos — tanto para os olhos quanto para o paladar — nos sabores pistache, framboesa, caramelo e pipoca caramelizada (500g, R$ 195). O destaque aqui vai para o ovo de caramelo, com um delicioso ganache de caramelo que combina muito bem com o chocolate ao leite que envolve o ovo. O resultado é uma mistura saborosa e macia, e que agrada facilmente grande parte dos paladares.

Casa Santa Luzia - Duo meio amargo e ao leite com crocante de pão de mel

O ovo (350g, R$ 170) é dividido em duas partes, uma amarga e uma ao leite, e as diferenças entre ambos podem ser imperceptíveis. O sabor de pão de mel é leve, e quase se perde com a mistura de chocolates. Dentro, conta com mini ovos que parecem ser mais do que já encontramos por fora.

Kopenhagen - Repleto 4 Clássicos

Clássico é clássico, e vice-versa, diz o ditado futebolístico. O que dizer de um ovo de Páscoa que reúne quatro dos mais tradicionais e deliciosos chocolates brasileiros: Língua de Gato, Lajotinha, Nhá Benta e Chumbinho, sucessos da doceria Kopenhagen (270g, R$ 145). O primeiro desafio é por onde começar. Não apenas pela profusão de sabores diante de seus olhos, mas também pela dificuldade logística de avançar pelas camadas de marshmallow, amendoim e chocolate dispostas dentro de meia casca de ovo. Convenientemente, a empresa fornece uma colher dourada pra a tarefa. Superada essa barreira, o que se tem são colheradas de indulgência, doces individualmente conhecidos e equilibrados, que juntos formam uma ode ao exagero chocólatra, bem ao espírito da páscoa brasileira. Separados, os clássicos da Kopenhagen funcionam melhor? Temos o resto do ano para pensar nisso.

Bendito Cacao - Dark Milk

O Dark Milk, da Bendito Cacao (Cacau Show) (280g, R$ 74,90), é um chocolate tree to bar, feito com 55% cacau do tipo Trinitário, que tem como característica um aroma bem acentuado, produzido pela Fazenda Dedo de Deus. Tem textura macia e brilhante, e, ao paladar, derrete uniformemente apresentando sabor bem equilibrado sem pesar no açúcar e nem na manteiga.

Ovos crocantes

Cacau Show – Goumet nuts

Casca de chocolate ao leite com castanha de caju e amêndoas (350g, R$ 89,90). Um ovo na medida para quem gosta de nuts. O ovo foge do conceito de ‘exagero’ encontrado em outros produtos da Cacau Show: de ter muito recheio, de ser muito doce e pensado para compartilhar. Uma receita básica focada em adultos que gostam de chocolate.

Le Blé - Ovo Trufado com Xerem de Amendoim

Típico chocolate da Casa de Pães, o Ovo Trufado da Le Blé (R$ 120) é uma gostosa surpresa. Com blend de diferentes sabores, o ovo aparenta ser uma única parte maciça de chocolate amargo belga, mas se revela como dois ovos (um dentro do outro). O segundo, escondido, tem a casca super crocante e traz consigo um recheio de ganache de amendoim. Bem equilibrado, a opção da Le Blé surpreende pela doçura: não é enjoativo e a mistura dos três elementos que o compõem criam um sabor único da marca. O ovo, de 500g com recheio, é feito com Chocolate Callets Amargo 811 (54,5% de Cacau).

Dengo – Quebra-Quebra Castanhas Caramelizadas

Chocolate lembra a infância. Os finais de semana na casa da avó, o lanche na escola, o prêmio por bom comportamento etc. Mas chocolate também pode ser coisa de adulto, especialmente quando a sua descrição vem acompanhada por uma porcentagem. É o caso do Quebra-Quebra Castanhas Caramelizadas, da Dengo (260g, R$ 125). O nome pode ser infantilizado (quebra-quebra parece algum jogo de martelinho da Estrela), mas o sabor é complexo para paladares menos desenvolvidos. O ovo é feito de chocolate 65%, amargo na medida certa; macadâmia, castanha-de-baru e castanha-de-caju. Sua apresentação é sofisticada, embrulhado em um tecido estampado, que a empresa sugere utilizar como jogo americano, lenço de cabelo ou na decoração da casa após o consumo. De quebra, a Dengo oferece um valor intangível, de ser uma empresa preocupada com o desenvolvimento sustentável da cadeia de cacau e a proteção ao meio ambiente. É um ovo para ser degustado aos poucos, após o jantar e com uma boa taça de vinho tinto. Tire as crianças da sala.

Ferrero Rocher

Ovo de Páscoa Ferrero Rocher Dark (225g, R$ 89,90), uma opção ideal para quem gosta do bombom clássico. Esta opção é feita com chocolate amargo 50% cacau, pedaços de avelã e contém quatro unidades do clássico bombom Ferrero Rocher.

O sabor do ano: pistache

Cacau Show - Pistache

Um dos destaques da lista, o ovo de Pistache (400g, 99 reais) é uma das grandes apostas da Cacau Show para esta Páscoa. O chocolate, que viralizou nas redes sociais, pode até lembrar um Kinder Ovo, mas com uma deliciosa camada de creme de pistache – até com pedaços da oleaginosa. A casca acaba tendo um sabor bem doce, já que mistura chocolate ao leite com chocolate branco, mas combina bem com o recheio. Vale a dica de colocar o ovo por alguns minutos na geladeira antes de provar, já que temperaturas altas podem estragar a experiência.

Kopenhagen Exagero - Pistache caramelizado

A marca embarcou na tendência do pistache para oferecer o pistache caramelizado, na linha Exagero (400g, R$ 144,90). O ovo é feito com chocolate ao leite e traz recheio em porção considerável que combina caramelo e pistache. O gosto da oleaginosa, porém, é bem residual. Na embalagem, a Kopenhagen alerta para o alto teor de açúcar adicionado e de gordura saturada – é faz bem quem acredita. Em poucos pedaços, o “exagero” fica muito perceptível.

Mica Crafted

Além do sabor de batatinha chips, também provamos também o sabor de Caramelo de framboesa com pistache, com casca de chocolate meio amargo, caramelo de framboesa e duja de pistache. Para quem gosta mesmo da oleaginosa, esta opção não tem erro, a pasta mais o crocante casam com o doce do chocolate, ao final, destaca-se o azedinho da framboesa (420g, R$ 180).

Vegano

Nude & GoldKo

O ovo recheado da Nude & GoldKo (400g, R$ 139,90) é uma ótima solução para quem busca uma opção vegana para celebrar a Páscoa. Seu chocolate meio amargo 70% tem crocante de avelã e contrasta muito bem com o creme à base de aveia, principal característica da marca. O recheio cremoso sem açúcar torna a experiência agradável, se pecar pelo excesso de doce ou textura de gordura na boca e sem retrogosto de baunilha ou coco, um clássico entre os ovos veganos.

Diferentões

Mica Crafted

Quem passa pela loja da Mica Crafted em Pinheiros, se encanta pela apresentação dos bombons. Com os ovos de Páscoa não seria diferente. A lata de papel com ilustrações divertidas, guarda diferentes sabores de ovos de 420 gramas (R$ 180). Há combinações curiosas, como o Batata Chips, com casca de chocolate ao leite, duja de castanha de caju, chocolate branco caramelizado e batatinha chips. Sim. Não daria para dizer que é uma batatinha, mas o salgadinho traz um leve crocante com fundo salgado em meio ao chocolate. Tão ousado quanto saboroso.

Tiramisù Sossi

Perfeito para os amantes da sobremesa mais tradicional da Itália, o Uovo de Tiramisù é a aposta da Tiramisù Sossi para a Páscoa. A casa especializada na iguaria conseguiu reproduzir o sabor e a cremosidade de seu carro-chefe em um sofisticado ovo de colher. A casca do ovo, confeccionada com chocolate belga Callebaut ao leite, é preenchida com creme de queijo mascarpone, biscoito savoiardi artesanal, calda de café e vinho marsala, cobertos por cacau em pó e pedacinhos de chocolate. Tudo isso envolto por uma embalagem azul turquesa digna de joia. O ovo de cerca de 250g (R$ 132) pode ser encomendado até 5 de abril. A Tiramisù Sossi tem duas filiais em São Paulo, uma em Pinheiros e outra na Vila Mariana.

May Macarons

Assinado pela chef pâtissière Mayra Toledo, o Ovo de Macaron May (250g, R$ 190) da May Macarons é produzido desde o ano de 2020. O doce une os sabores clássicos da Páscoa bastante difundidos em terras brasileiras à tradição francesa dos bolos recheados – os macarons. Ao experimentar, o chocolate conta com uma surpresa na casca do ovo: uma camada recheada de macarons crocantes. A crocância dos quitutes europeus (o ovo que experimentamos tinha a camada interna de pistache) contrasta com o paladar do chocolate 100% ao leite utilizado pela chef, que é da marca brasileira Luisa Abram. Com uma cobertura colorida por fora que remete a veludo, o ovo é divertido e bem equilibrado, sem pesar a mão no gosto açucarado. Além disso, o ovo vem recheado com cinco macarons tradicionais, que são sortidos, sendo essa opção uma boa surpresa do começo ao fim da experiência.

Especiarias da Dengo

Chocolate 50% cacau, canela, coentro, raspas de laranja, cravo-da-índia e noz-moscada. Estes são os ingredientes da ganache que recheia o Ovo Especiarias da Dengo (340g, R$ 190), uma das novidades da marca para a Páscoa. A mistura de especiarias lembra o sabor de um pão de mel e conversa bem com o chocolate 50%, que não é muito doce – característica comum aos chocolates da marca premium, que aposta na valorização da cadeia de produção do cacau. A apresentação é uma atração à parte: uma caixa com as duas bandas do ovo dispostas com a casca para cima. Na decoração da casca, um blend de chocolate, concentrado de cenoura e pó de hibisco dá um tom arroxeado ao marrom do ovo.

Grand Cru

Como um vinho do porto, este ovo de chocolate (R$ 149) é doce, perfeito para a sobremesa dos “formigões”. Apesar do nome — e do recheio bem generoso — o gosto da bebida alcoólica fica bem discreto, quase imperceptível ao paladar. Vem com uma porção não tão generosa de mini bombons de chocolate ao leite, que não têm o sabor trufado. É bem cremoso e tem textura aveludada.

Delírios de Dinda - Brasil Cacau

A aposta da Brasil Cacau deste ano foi o Ovo Delírios da Dinda (R$ 99), recheado com Wafer e Marshmellow. O ovo é de chocolate ao leite e tem 600g. A mistura do chocolate com o wafer e o marshmallow pode até agradar quem é mais chegado no açúcar, mas o saldo acaba sendo um pouco enjoativo.

Casaría - Ovo branco com maracujá

Em um primeiro momento, o ovo de maracujá com chocolate branco da Casaría (600g, R$ 145) enche os olhos com uma bela embalagem e trabalho minucioso na casca do ovo. Porém, não vai muito além. Prometendo misturar o azedinho do maracujá com a doçura do chocolate branco, o ovo acaba sendo apenas doce. Esperava-se também que o maracujá tivesse um sabor mais natural, o que não aconteceu. O resultado é um ovo onde o recheio não conversa muito bem com o chocolate, ficando difícil sentir as diferentes nuances de sabor que foram prometidas.

