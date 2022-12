De Cartier a Tiffany&Co, leilão online tem joias com até 95% de desconto e lances a partir de R$ 50

Entre os dias 6 e 8 deste mês, será possível dar lances em mais de 600 joias de marcas como Antonio Bernardo, Bvlgari, Cartier, H.Stern e Tiffany & Co através da casa de leilões Dedalo. Com valores iniciais até 95% abaixo dos praticados pelas marcas, os lotes podem ser arrematados exclusivamente por meio de lances eletrônicos na plataforma da leiloeira.

Os itens colocados à venda foram disponibilizados por pessoas físicas e todas as peças foram analisadas pelo gemólogo brasileiro Daniel Berringer. Os lances iniciais partem de R$ 50, como um anel de prata Jack Vartanian com acabamento em ouro amarelo, até R$ 220 mil, em um anel de ouro amarelo 18k Amsterdam Sauer, com diamantes em lapidação triângulo e esmeralda colombiana regulando 6,30ct.

Outros destaques do leilão ficam por conta de um conjunto de anéis de ouro amarelo Tiffany & Co, pertencentes a coleção Paloma Picasso, pelo valor inicial de R$ 7,5 mil; uma aliança Trinity de ouro 18k Cartier branco, rosa e amarelo, por R$ 8 mil; e um anel de platina Bvlgari com diamantes, por R$ 9,5 mil.

As peças arrematadas possuem garantia de autenticidade de doze meses e poderão ser pagas em até três parcelas sem juros nos cartões de crédito. Os itens listados estão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio via telefone.

