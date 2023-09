David Beckham terá série documental na Netflix a partir de outubro

David Beckham vai se juntar a uma extensa lista de ex-jogadores e vai ganhar uma série sobre a história dentro e fora dos gramados, daquele que é considerado um dos principais atletas do planeta. O documentário será dividido em quatro episódios de 60 minutos e será produzido pela Netflix, com lançamento previsto para 4 de outubro.

Desde o começo humilde na classe trabalhadora do leste de Londres, a série mostra a determinação e a vontade de vencer do ex-jogador, a batalha para encontrar o equilíbrio entre ambição, amor e família, e os altos e baixos envolvidos nessa trajetória. “Beckham” conduz o público por uma montanha-russa e reconstrói a história pessoal de um dos atletas mais midiáticos de todos os tempos.

"Fico imaginando um Beckham nos dias de hoje, em sua época não vivíamos este boom da era digital. Ele tem uma história de vencedor e com certeza a série será um sucesso; para mim, ele foi um dos desportistas com mais força midiática que já existiu", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

A história vai trazer o passado humilde do então garoto, quando ainda vivia no leste de Londres, passando em detalhes pela determinação e a vontade de vencer do ex-jogador. Sempre mostrando os altos e baixos, é exaltada a batalha para encontrar o equilíbrio entre ambição, amor e família do astro.

"As pessoas tem a curiosidade de conhecer os bastidores das celebridades. O David Beckham é uma personalidade super midiática, ex-atleta de carreira consagrada, e é casado com a Victoria Beckham, ex-Spice Girl. Dirigida por grandes produtores e com um conteúdo que está em alta, a série tem tudo para obter sucesso", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

4 episódios

A série tem direção de Fisher Stevens (Palmer) e produção de John Battsek (Munique), ambos vencedores do Oscar, e traz entrevistas com familiares, amigos e nomes do futebol que conviveram com Beckham ao longo da carreira.

Netflix e os esportes

Em seu catálogo, a Netflix possui uma extensa lista de séries com futebol e esportes, como Cristiano Ronaldo, Neymar: O Caos Perfeito, The English Game, Club de Cuervos, Apache: A Vida de Carlos Tevez, Sunderland Até Morrer, Juventus: Prima Squadra, Brasil 2002: Os Bastidores do Penta, Contigo, Guerrero, Naomi Osaka: Estrela do Tênis, além de filmes e documentários como Diego Maradona, Pelé, Santo Time, O Divino Baggio, O Time da Redenção e o O Caso Figo. A de grande sucesso, também da Netflix, é F1: Drive to Survive. Ela foi ssistida mais de 50 milhões de vezes, e a audiência da F1 cresceu mais de 58% após surgimento da série.

"O mais importante para os atletas ou ex-atletas já consagrados, é a possibilidade de levar algo relacionado a eles, a um público que não é o dos clubes ou seleções que defendeu. Isso contribui com sua reputação para alavancaram de vários outros empreendimentos dos quais são sócios ativos, ou para os quais emprestam sua imagem e reputação", pontua Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia com mais de vinte anos de experiência no futebol mundial e que gerencia as carreiras de Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli.