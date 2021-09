Daniel Alves não assinará com nenhum clube até o fim do ano

O lateral direito brasileiro Daniel Alves decidiu não assinar com nenhum clube até o fim do ano, disse o jogador de 38 anos após terminar seu contrato com o São Paulo por uma disputa em relação a salários não pagos.

O São Paulo afirmou este mês que Alves não defenderia mais o clube após ele se recusar a retornar aos treinos e informar a diretoria que queria ser pago. Nem Alves e nem o clube citaram um valor, mas o jornal brasileiro O Globo disse que o São Paulo deve cerca de 11 milhões de reais a ele.

Após sua saída do São Paulo, Alves tem sido ligado pela imprensa local a uma série de clubes brasileiros, incluindo Fluminense e Flamengo.

O lateral direito, que assinou pelo São Paulo em 2019 após brilhantes 17 anos na Europa com Sevilla, Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, afirmou em uma publicação no Instagram que voltaria a jogar, acrescentando a hashtag “ainda não acabou”.

Alves, que liderou o Brasil à medalha de ouro em Tóquio no mês passado, não foi convocado pelo técnico da seleção brasileira Tite para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no próximo mês.