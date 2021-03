Dá o play: 5 estreias de filmes e séries para assistir no final de semana

Nos streamings de vídeo, esta semana contou com diversas novas histórias. Seja série ou filme, ficção ou realidade, Netflix, Prime Video e Apple TV+ tiveram lançamentos para todos os gostos.

Na Netflix, destaque para a série documental EUA: A Luta pela Liberdade. Com produção executiva do ator indicado ao Oscar, Will Smith, que também apresenta a série, e do roteirista vencedor do Emmy, Larry Wilmore, a série é uma jornada multimídia pela história do país que estimula os espectadores a questionar o verdadeiro significado do nome "Estados Unidos".

Como de costume, a Casual selecionou os 5 melhores lançamentos para você ficar de olho e, lógico, maratonar neste final de semana. Dessa vez, entram na curadoria Por Trás de Seus Olhos, EUA: A Luta pela Liberdade, Eu Me Importo, O Internato: Las Cumbres e a 2ª temporada de For All Mankind.

Por Trás de Seus Olhos (Netflix)

A mãe solo Louise (Simona Brown) tem um caso com o chefe, o psiquiatra David (Tom Bateman), mas sua vida muda de rumo depois que ela faz amizade com a esposa dele, Adele (Eve Hewson), e se envolve em uma rede de segredos, mentiras e dissimulações. Também estrelado por Robert Aramayo, Por Trás de Seus Olhos tem produção da Left Bank Pictures (The Crown) e roteiro de Steve Lightfoot e Angela LaManna baseado no romance escrito por Sarah Pinborough.

EUA: A Luta pela Liberdade (Netflix)

EUA: A Luta pela Liberdade é uma série documental de seis partes sobre a décima-quarta emenda à Constituição dos Estados Unidos. Em 1868, ela prometeu liberdade e proteção igualitária para todos, sendo o marco mais duradouro da democracia do país. A série emprega um formato narrativo inovador, em que várias personalidades (Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Yara Shahidi e mais) dão vida a discursos e textos dos defensores e inimigos mais apaixonados da emenda (incluindo Frederick Douglass, Dr. Martin Luther King Jr. Ruth Bader Ginsburg e Andrew Johnson), além de mostrar comentários de vários líderes e especialistas no pensamento contemporâneo.

Eu Me Importo (Netflix)

Com uma autoconfiança impressionante, Marla Grayson (a indicada ao Oscar Rosamund Pike) é uma curadora nomeada pela Justiça para cuidar de idosos, de quem apropria os bens por meios duvidosos porém dentro da lei. É um esquema muito bem armado que Marla, junto com a sócia e namorada Fran (Eiza González), está prestes a usar no próximo alvo: Jennifer Peterson (Dianne Wiest, duas vezes vencedora do Oscar), uma aposentada rica e sem herdeiros. Mas, quando descobre que a vítima também tem um segredinho sujo e está ligada a um perigoso gângster (o vencedor do Globo de Ouro Peter Dinklage), Marla é obrigada a entrar no jogo dos predadores, onde vale tudo.

O Internato: Las Cumbres (Prime Video)

Depois de uma tentativa de fuga sem sucesso, Manuel desaparece no bosque por ação de um homem misterioso, com uma máscara de corvo. Apesar da disciplina férrea do internato, Paul, Amaia e seus amigos não deixam de procurá-lo um minuto sequer. Em sua aventura, descobrem que a antiga loja que havia no bosque, o Ninho do Corvo, ainda é palco de crimes, e que o internato é mais do que um colégio.

For All Mankind - 2ª temporada (Apple TV+)

Imagine um mundo em que a corrida espacial global nunca chegou ao fim. Essa série dramática de Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica) conta a história das vidas de alto risco dos astronautas da NASA e de suas famílias.