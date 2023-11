Da Espanha para SP: Semana Internacional do Jerez terá degustações em diversos bares da cidade

Comemorada globalmente no mês de novembro, a International Sherry Week (Semana Internacional do Jerez) é um convite a celebrar essa bebida, um vinho fortificado típico da cidade de Jerez de La Frontera, na Espanha. Envelhecido em sistema de soleira, licoroso, ele também tem feito a cabeça de mixologistas na criação de coquetéis.

Promovida pelo El Consejo Regulador Jerez-Xérès-Xeres, a International Sherry Week é uma festa internacional para celebrar o vinho de Jerez nos cinco continentes.

No Brasil, país que já esteve no terceiro lugar do ranking mundial de números de eventos cadastrados, a décima edição da International Sherry Week ganha vários eventos, de educação, harmonização, ações e promoções de bodegas com todos os estilos dos vinhos: Fino, Manzanilla, Oloroso, Amontillado, PX, Palo Cortado, Cream e Brandy, das bodegas, La Guita, Valdespino, Real Tesoro, GonzalesByass, Fernando de Castilla, Sanchez Romate, La Ina, Hidalgo e Barbadillo, que através de seus importadores se juntaram para promover a Rota do Jerez.

Abaixo algumas atividades da "Rota do Jerez" em São Paulo, com destaque para a primeira "Feirinha de Jerez" realizada no Brasil.

6 de novembro

15h: Aulão de Jerez online com a sommelière Gabi Frizon, conhecida como "A Louca do Jerez", com kits com amostras de oito estilos de Jerez a serem enviados para São Paulo e Rio de Janeiro). Valor: R$ 89, número de vagas: 100. Inscrições: contato@bellecave.com.br. WhatsApp 11 99237-7999.

19h: Kevin Cavalcante, chef de bar do Imakay, convidou os colegas Alisson Oliveira, do Caledonia Whisky & Co., e Alê Salerno, do bar Boca de Ouro, para prepararem uma carta de coquetéis onde a estrela é o jerez. O trio irá servir no Imakay seis coquetéis que destacam o uso deste ingrediente.

Cavalcante criou especialmente para esta noite o Nippon, feito com jerez oloroso, vermute Dry, xarope de alga nori, vinagre de jerez, bitter artesanal de umami N°2, e garnish de pó de nori. Outra receita de sua autoria, o Sanlúcar (jerez, brandy de jerez, aperitivo Rosatto e mix de bitter's) é o coquetel participante da Semana do Jerez. Já Alisson Oliveira sugere, por exemplo, o V.I.P (Vagabunds In Power), que leva Dewar's, jerez amontillado, bitter Luxardo, St Germain e sal de vinho. Criação do Alê Salerno, o little wing é um drinque carbonatado que leva Jerez Fino, gin Imakay, óleo de uva verde cordial de pepino com semente de coentro e água com gás.

Rua Urussuí, 330, Itaim Bibi. Telefone: (11) 3078-7786

7 de novembro

Huevos de OroAv. Pedroso de Moraes, 267 - Pinheiros. A partir das 19h - Tablado Andaluz e harmonização de Jereces inéditos no mercado brasileiro com tapas criados pela chef Ligia Karazawa

Fino & Manzanilla. Valor: R$ 35.

11 de novembro

Oka Caburé, das 15h30 às 18h acontece a Primeira Feira de Jerez realizada no país com a participação das bodegas La Guita, Valdespino, Real Tesoro, Gonzales - Byass, Fernando de Castilla, Sanchez Romate, La Ina, Barbadillo e Hidalgo. O participante pode provar todos os vinhos expostos na feira. Entrada livre. Rua Lisboa, 69

12 de novembro

Encerramento da Sherry Week no Dr. Costela – Apoio Jerez Sanchez Romate com a presença de Gabi Frizon, "A Louca do Jerez". O restaurante terá uma parte do salão reservada para o evento. Neste local, montaremos uma mesa de Jereces com venda em taças de todos os estilos de Jerez. Haverá música

flamenca ao vivo. (Valor por pessoa R$ 99, incluindo alimentação, bebidas e serviço). Informações e reservas: 11 99785-2206

Além dos eventos, bares da cidade também participam da semana do Jerez com vinhos e drinques.

Jiquitaia

Carta Especial para a Semana do Jerez, com sete estilos e mínimo de 14 vinhos com diferentes envelhecimentos. Os preços variam de R$ 42 (taça de 150 ml de Real Tesoro Fino ou Real Tesoro Oloroso) a R$ 212 (taça de 150 ml de Viejo CP Palo Cortado de 25+ anos). Opções de taças de 90, 150 e 250 ml para provas e harmonizações. Rua Coronel Oscar Porto, 808.

Cepa

Prato criado pelo chef Lucas Dante para a semana: Carpaccio de Curraleiro de abate tardio e molho supreme R$ 69. Para acompanhar, as sugestões da sommelière Gabrielli Fleming, taças de: Sanchez Romate, Fino Perdido, R$ 49; Barbadillo, Oloroso, R$ 49; Monteagudo Delgado Zuleta, R$ 69. R. Antônio Camardo 895 antigo número 15

Maní

Uma taça de 150 ml de Manzanilla La Guita acompanhada por porção com quatro ostras. R$ 135. Rua Joaquim Antunes, 210

Tuy Jardins

Na compra de 1 taça de Jerez Fino Fernando de Castilla, ganha-se duas croquetas de Jamon, R$ 42. Rua Padre João Manoel, 1156

Wine Bar Mistral

O wine bar terá harmonizações com jereces de vários estilos, com taças de 90 ml. A degustação inclui meia tábua de jamón e azeitonas acompanhados com Jerez Manzanilla La Gitana, polenta mole com ragu de linguiça com Jerez Hidalgo Oloroso Faraón Seco, mini Crème brûlée com Jerez Cream Hidalgo. Valor: R$ 179. Shopping Center Iguatemi, Piso térreo.

Trinca bar

O bar localizado em Pinheiros terá um coquetel dedicado para a Semana do Jerez: o Gin Bamboo, feito com Jerez Real Tesoro Fino, Gin The Botanist, Vermute Dolin Dry, Luxardo Marraschino, Bitter de Laranja, Fat Wash na Manteiga de Cacau, R$ 50. R. Costa Carvalho, 96 - Pinheiros.