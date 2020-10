Curitiba ganha casa de repouso de luxo, com mensalidades de 15 mil reais

Não é uma equação que se ouve com frequência: casa de repouso + luxo. É nela que aposta o Elissa Village, localizado em Campina Grande do Sul, no Paraná, a 20 minutos de Curitiba. Com jeitão de hotel sofisticado, o empreendimento, inaugurado em setembro, se apresenta como a primeira casa de repouso de alto luxo do Brasil. Voltado para maiores de 60 anos, ele dispõe de 74 apartamentos – as mensalidades custam 15 mil reais. Toda habitação é equipada com luzes balizadoras com acendimento automático, para facilitar a vida dos residentes e diminuir os riscos de quedas, banheiro com piso aquecido e móveis com quinas arredondadas.

Inserido em um terreno arborizado de 300 mil metros quadrados, o empreendimento custou 24 milhões de reais. São 6 mil metros quadrados de área construída, o que inclui a biblioteca, o salão de beleza, a sala de jogos, o cinema, a varanda para atividades artísticas, o espaço ecumênico, a academia, a piscina aquecida com elevador (uma mão na roda para quem tem problemas de mobilidade) e o restaurante. E ainda há uma pista de caminhada, um solarium, uma horta e um espaço para jardinagem.

A cozinha está a cargo do chef Reinhard Pfeiffer, especialista em gastronomia funcional. E os ingredientes são todos orgânicos, colhidos na horta do estabelecimento ou trazidos por produtores locais. O entretenimento é de responsabilidade de uma equipe da qual faz parte tanto um concierge quanto um terapeuta artístico, além de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos. Entre as mordomias, serviço de quarto e motorista particular. elissavillage.com.br