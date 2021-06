Crocs e Balenciaga: o sapato de borracha ganha salto alto em nova collab

Enquanto a pandemia trouxe um estilo mais confortável, com a alta nas vendas de peças de moletom, a Balenciaga lançou um sapato que vai na contramão da tendência: um Crocs com salto fino.

Esta não é a primeira collab entre a maison espanhola e a norte-americana dos calçados de borracha, em 2017, as marcas lançaram um sapato com plataforma por 850 dólares, que esgotaram antes mesmo de chegarem às lojas.

Collab entre Balenciaga e Crocs em 2017. Collab entre Balenciaga e Crocs em 2017.

Desta vez, os Clones Balenciaga fazem parte da coleção primavera/verão 2022, mas ainda não tem preço divulgado, apenas que a versão terá duas cores: verde folha e preto.

Lançado em 2002, os Crocs sempre dividiram opiniões entre sua estética e conforto. Porém, após 19 anos desde seu lançamento, a marca quase chegou à falência em 2009, e desde então busca collabs que reconquistem público.

O marketing da marca também focou no público jovem e pop para alavancar as vendas. Um case foi com o cantor Justin Bieber, que lançou uma colaboração de sua marca Drew, com a Crocs. Voltado aos millennials, a collab focou em patches coloridos, com formatos de arco-íris, margaridas, ursos e pizza.

No ano passado, as vendas de Crocs subiram 32% ao mês, segundo a The Lyst Index. Contrariando as expectativas lançadas, por exemplo, pela revista Time, que em 2010 inclui os sapatos no 22º lugar no ranking das “50 piores invenções do mundo”.