Críticas positivas de novo 'Homem-Aranha' deve levar público aos cinemas

O filme mais recente da franquia "Homem-Aranha" recebeu resenhas entusiasmadas dos críticos de cinema, o que fez analistas de bilheterias preverem que a aventura do super-herói estabelecerá recordes de vendas de ingressos na pandemia no próximo final de semana.

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" tem Tom Holland no papel do herói lançador de teias e Zendaya como sua namorada, MJ. O filme estreia exclusivamente nos cinemas na sexta-feira.

Até a tarde de terça-feira, "Sem Volta para Casa" havia recebido 98% de notas positivas de 65 resenhas compiladas pelo site Rotten Tomatoes. Os entusiastas disseram que a trama agradará tanto fãs antigos como novos.

"'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' é um Golias que parece destinado a devorar o mundo, uma combinação potente do atual Universo Cinematográfico da Marvel e da nostalgia do que veio antes", opinou Esther Zuckerman, do Thrillist.

Brian Truitt, do USA Today, qualificou o filme como "um acréscimo empolgante que se duplica como uma declaração de amor ao personagem dos quadrinhos, um filme que fala muito de segundas chances e um lembrete astutamente concebido do famoso adágio 'Com grandes poderes vêm uma grande responsabilidade'."

Hollywood acompanhará os resultados do fim de semana atentamente para ajudar a mensurar o futuro da frequentação dos cinemas em meio ao crescimento da televisão por streaming.