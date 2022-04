Cristiano Ronaldo quer uma cobertura de R$ 50 milhões em Camboriú

O anúncio do Imperium Tower não deixa dúvidas sobre a proposta do empreendimento imobiliário: “Inspirado nos impérios ocidentais, em específico greco-romano, que é a base de nossa cultura”. Localizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o prédio triple A terá 47 pavimentos e 61 unidades residenciais, a partir do nono andar.

O destaque é a cobertura, considerada a maior da região sul do país, uma espécie de mansão suspensa. Atenção aos números superlativos. São 1.318,57 metros quadrados de área total, 9 suítes, 100% de vista panorâmica, a apenas 32 metros da beira do mar, na Avenida Atlântica. E ainda tem o preço: 50 milhões de reais.

Duas suítes ficam de frente para o mar. A mega suíte principal tem dois closets e dois banheiros, também voltada para a orla. No piso superior ficam a piscina privativa, a sala de estar e jantar, a sala de TV, o espaço gourmet com churrasqueira a carvão, a cozinha, além de um amplo terraço aberto com ofurô, lounges, solarium e área gourmet externa.

Em fase de pré-lançamento pela FG Empreendimentos, o Imperium Tower terá uma envergadura diferenciada, com fachada escalonada totalmente revestida em pele de vidro, além de mais de 1.800 m² de área de lazer. O início das obras será ainda em 2022 e a entrega do empreendimento está previsto para final de 2027.

Cristiano Ronaldo e um sheik árabe

Segundo fontes do mercado imobiliário local, o imóvel estaria em disputa entre um sheik árabe e o craque Cristiano Ronaldo. A irmã do jogador, a cantora Katia, mora no Rio Grande do Sul com o marido e os três filhos. Ela visita constantemente o balneário e estaria intermediando investimentos do irmão famoso por lá.

Balneário Camboriú tem atraído o interesse de investidores, empresários e jogadores de futebol. O brasileiro Neymar comprou uma cobertura no Yachthouse By Pininfarina, quando era considerado o maior edifício residencial da América Latina, com 281 metros de altura. O prédio One Tower, finalizado depois, tem 290 metros.

Por que esta cidade da região Sul tem o metro quadrado mais caro do país

O Pininfarina tem 81 andares. O jogador brasileiro comprou a cobertura na planta por cerca de 4,7 milhões de reais. Cada apartamento no imóvel possui 257 metros quadrados e quatro suítes, sala com vista para o mar, espaço gourmet, cozinha semi-integrada.

Outros jogadores como Arthur, volante da Juventus, Luiz Gustavo, do Fenerbahçe, e Willian Bigode, do Fluminense, compraram apartamentos no prédio. Os apartamentos serão entregues nesse ano. O prazo inicial era 2020 e atrasou devido à pandemia.

A Dubai brasileira

Balneário Camboriú está no topo do ranking de preço médio do metro quadrado no país, entre 25 cidades analisadas pelo índice FipeZap+. Neste mês, a cidade, que já ocupava o segundo lugar do ranking, ultrapassou o metro quadrado médio de São Paulo.

O preço médio do metro quadrado na cidade é 9.888 reais. Já São Paulo e Rio de Janeiro, que ocupavam o topo da lista há mais de cinco anos, têm valor do metro quadrado avaliado em 9.831 reais e 9.701 reais, respectivamente.

“A tendência é a valorização imobiliária em Balneário Camboriú ter resultados ainda mais positivos e quem investir em imóveis vai se beneficiar da alta rentabilidade”, avalia o especialista em mercado imobiliário Bruno Cassola.