Cristiano Ronaldo fecha parceria com Free Fire e ganhará personagem

Os jogadores de Free Fire, um dos games mais jogados do mundo atualmente, terão a chance de escolher um novo personagem para brincar nas próximas semanas: Cristiano Ronaldo, ou melhor… Chrono, avatar que usará o rosto do jogador do Juventus.

A parceria com o craque português foi revelada nesta segunda-feira pela Garena, desenvolvedora do jogo. Nas últimas semanas, o contrato entre a desenvolvedora do jogo com o CR7 já era especulada, mas não se sabia que o jogador de futebol ganharia um personagem próprio no Free Fire. O valor do contrato não foi divulgado.

According to Legend…#OperationChrono is coming on December 7th. Prepare yourself. pic.twitter.com/xtJ0XPCUw4 — Free Fire North America (@FreeFire_NA) December 3, 2020

O Free Fire vem de destacando como o jogo do ano em 2020. Chegou até mesmo a receber o prémio Jogo Mobile do Ano e Sports Awards, batendo concorrência forte, como o famoso Call Of Duty Mobile.

Para tornar o jogo ainda mais conhecido, a produtora Garena aposta em parcerias com personalidades no mundo inteiro. Antes de CR7, mais novo embaixador do game, a desenvolvera fechou parcerias globais com os Djs HSHMR, dos EUA, (que também ganhou um personagem) e com o brasileiro e também DJ, Alok.

No caso de Cristiano Ronaldo, já há até banner com o seu personagem Chronos. Na tela inicial do Free Fire, a informação é que o avatar do CR7 poderá ser desbloqueado a partir do dia 19 de dezembro.