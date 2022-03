Cristiano Ronaldo faz apelo à torcida portuguesa contra Macedônia do Norte

Cristiano Ronaldo pediu aos torcedores portugueses que façam a diferença no Estádio do Dragão, no Porto, na terça-feira, quando Portugal irá receber a Macedônia do Norte em um jogo de repescagem que garantirá ao vencedor uma vaga na Copa do Mundo deste ano no Catar.

A Macedônia do Norte causou uma grande surpresa na semana passada ao eliminar a tetracampeã mundial Itália da disputa por um lugar no torneio de 32 seleções.

Por isso, o ídolo de Portugal apelou aos torcedores para garantirem que não sofram o mesmo destino.

"Peço aos torcedores: quero o inferno no Dragão", disse Ronaldo em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Fui dormir ontem à noite pensando que quero que o estádio pare a música do nosso hino nacional e deixe os torcedores cantarem à capela para mostrar nossa paixão, nossa força e união em torno do objetivo de chegar à Copa do Mundo."

"Se os nossos torcedores aparecerem como podem, venceremos na terça-feira", acrescentou.