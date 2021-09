CR7 ou Messi? Os dez jogadores mais bem pagos do mundo

A troca de clubes por dois dos jogadores mais importantes do futebol mundial impactou não apenas para os torcedores, mas para os bolsos dos atletas. Bastou a saída de Cristiano Ronaldo do Juventus para o Manchester United para o português passar o argentino Lionel Messi, que recentemente trocou a camisa do Barcelona pelo PSG.

Ainda assim, o companheiro de gramado de Neymar Jr., o argentino está à frente quanto às cifras recebidas. Porém, CR7 está na primeira posição quanto a popularidade e salário.

Com meio bilhão de seguidores, sendo 344 milhões no Instagram, 149 milhões no Facebook e 94,3 milhões no Twitter, Cristiano Ronaldo conquistou o primeiro posto como jogador de futebol mais bem pagos do mundo, em ranking da Forbes.

Segundo a revista, Ronaldo deve ganhar 125 milhões de dólares (excluindo impostos) na temporada 2021 e 2022, sendo que 70 milhões de dólares serão do salário e bônus do Manchester United.

Os outros 55 milhões de dólares serão provenientes de campanhas e parcerias como a Nike, Herbalife, Clear e os produtos assinados pelo craque, como perfumes, roupas íntimas, óculos, hotéis e academias.

Já o argentino Lionel Messi se aproxima de CR7. O salário pago pelo PSG ao jogador ultrapassa o de Ronaldo em 5 milhões de dólares. Porém, o saldo final de Messi com campanhas e parcerias como Adidas e Pepsi é estimado em 110 milhões de dólares.

O PSG, inclusive, tem três dos cinco jogadores mais bem pagos do mundo. Estão na lista Neymar, com 95 milhões de dólares e Kylian Mbappé, com 43 milhões de dólares.

Confira os dez jogadores mais bem pagos do mundo: