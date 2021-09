CR7, Messi e Neymar: conheça a lista de jogadores mais bem pagos do mundo

Em uma constante dinâmica de ficar entre primeiro e segundo, desta vez, Cristiano Ronaldo encabeçou a relação de jogadores mais bem pagos do mundo, formulada pela “Forbes”. A tradicional revista de negócios norte-americana avalia a fortuna por dois critérios: a quantia que vem do salário pago pelo clube e o valor conquistado por patrocínio.

No caso de CR7, por exemplo, após regressar ao Manchester United, time no qual já arrematou três edições da Premier League consecutivas e uma Champions, o atacante deve lucrar aproximadamente 70 milhões de dólares do clube, entre salário e bônus. Dos contratos de publicidade, como o acordo com a Nike, e mais a expansão da própria marca, recebe por volta de 55 milhões de dólares.

Combinados, os pagamentos chegam na casa de 125 milhões de dólares, cerca de R$ 660,4 milhões. Na relação da revista, são avaliados os valores para a temporada de 2021/2022, antes de os impostos serem abatidos.

Rival de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi está logo atrás. Tal qual o português, o argentino trocou de clube nesta temporada e foi para o PSG, que, inclusive, é o clube que tem três dos nomes do Top 5: depois de Messi, Neymar e Mbappé estão, respectivamente, como terceiro e quarto.

Quem são e quanto ganham os 10 jogadores mais bem pagos do mundo:

Cristiano Ronaldo

Clube: Manchester United

Salário: 70 milhões de dólares

Patrocínio: 55 milhões de dólares

Total: 125 milhões de dólares - R$ 660,4 milhões

Lionel Messi

Clube: Paris Saint-Germain

Salário: 75 milhões de dólares

Patrocínio: 35 milhões de dólares

Total: 110 milhões de dólares - R$ 581,1 milhões

Neymar Jr.

Time: Paris Saint-Germain

Salário: 75 milhões de dólares

Patrocínio: 20 milhões de dólares

Total: 95 milhões de dólares - R$ 501,9 milhões

Kylian Mbappé

Clube: Paris Saint-Germain

Salário: 28 milhões de dólares

Patrocínio:15 milhões de dólares

Total: 43 milhões de dólares - R$ 227,1 milhões

Mohamed Salah

Clube: Liverpool

Salário: 25 milhões de dólares

Patrocínio: 16 milhões de dólares

Total: 41 milhões de dólares - R$ 216, 6 milhões

Robert Lewandowski

Clube: Bayern de Munique

Salário: 27 milhões de dólares

Patrocínio: 8 milhões de dólares

Total: 35 milhões de dólares - R$ 184, 9 milhões

Andres Iniesta

Clube: Vissel Kobe

Salário: 31 milhões de dólares

Patrocínio: 4 milhões de dólares

Total: 35 milhões de dólares - R$ 184, 9 milhões

Paul Pogba

Clube: Manchester United

Salário: 27 milhões de dólares

Patrocínio: 7 milhões de dólares

Total: 34 milhões de dólares - R$ 179,6 milhões

Gareth Bale

Clube: Real Madrid

Salário: 26 milhões de dólares

Patrocínio: 6 milhões de dólares

Total: 32 milhões de dólares - R$ 169 milhões

Eden Hazard

Clube: Real Madrid

Salário: 26 milhões de dólares

Patrocínio: 3 milhões de dólares

Total: 29 milhões de dólares - R$ 153,2 milhões