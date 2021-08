CR7 finaliza exames médicos antes de transferência ao United

Cristiano Ronaldo completou seus exames médicos em Lisboa durante o fim de semana antes de seu retorno ao Manchester United e acertou os termos pessoais do contrato de dois anos com o clube da Premier League, noticiou a Sky Sports nesta segunda-feira.

O United disse na semana passada que havia fechado um acordo para contratar Cristiano Ronaldo da Juventus após ele dizer ao clube italiano que não tinha a intenção de ficar, mas a transferência ainda estava sujeita à concordância de termos pessoais e exames médicos.

Os clubes ainda não confirmaram a transferência do atacante português. A janela de transferência de verão da Premier League fecha na terça-feira.

O técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer, estava contente com o retorno do jogador e disse no domingo que o anúncio será feito assim que a papelada for concluída.

Com a liga interrompida devido ao intervalo para partidas de seleções, o artilheiro de 36 anos deve disputar seu primeiro jogo em 11 de setembro, quando o United recebe o Newcastle United no Old Trafford.