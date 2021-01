Cozinheiro morre após acidente na Pousada El Gordo, em Trancoso

Um acidente na cozinha da famosa Pousada El Gordo, localizada no Centro Histórico de Trancoso, no distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, acabou com a morte do cozinheiro Robson Santos da Silva, de 31 anos, na noite dessa sexta-feira (1º).

Acerola, como era chamado, trabalhava no local no momento do ocorrido e não teria resistido após levar um choque elétrico. De acordo com o ex-colega de trabalho da vítima Victor Pereira, o problema aconteceu na máquina de lavar louças.

Uma enorme confusão se formou no local por volta das 21h, momento em que o estabelecimento estava repleto de hóspedes, clientes e funcionários.

De acordo com uma testemunha, que enviou áudio à coluna, um princípio de incêndio chegou a ser controlado por pessoas que estavam no local.

“Deu uma explosão na cozinha do El Gordo, deu choque em todos os funcionários que estavam lá e um cozinheiro saiu morto. Está a maior confusão na pousada com polícia, médico e muita gente, até de São Paulo”, diz a mensagem.