Cozinha 212 promove encontro de chefs para celebrar aniversário

É sem dúvida umas das calçadas mais charmosas de São Paulo. Nas mesas em frente ao charmoso bar aberto, o Cozinha 212, que fica na rua dos Pinheiros, em São Paulo, serve pratos que já se tornaram clássicos da gastronomia paulistana, como o polvo feito na parilla e a berinjela grelhada com queijo de suas próprias cabras.

O aclamado restaurante está agora fazendo aniversário. Para comemorar os sete anos de vida, a casa vai promover cinco encontros com dez chefs amigos da casa, ao longo dos meses de maio e junho, sempre aos sábados.

Marcelo Correa Bastos, Thiago Castanho, Thiago Bañares, Bia Freitas, Benny Novak, Tom Penafiel, Luciano Nardelli, Gustavo Rodrigues, André Mifano e Uilian Goya se revezarão na cozinha ao longo de um mês, nos almoços de sábado, com criações inéditas de pratos especiais que passarão pela brasa. Uma homenagem conjunta ao estilo que se tornou marca do 212.

Início com restaurante pop-up em Alagoas

O nome vem da casa de Victor Collor, um dos proprietários, que fica no número 212. O restaurante é uma parceria com o amigo de faculdade Stefan Weitbrecht. Victor costumava promover jantares em sua casa. Stefan também recebia amigos em torno da mesa na Ilhabela.

Stefan já nutria paixão por cozinhar junto à sua família de origem nórdica e Victor, a vontade de abrir um restaurante para transferir os encontros de sua casa. Foi em 2015, um ano antes da abertura da casa em São Paulo, que a dupla fez um restaurante pop-up de verão em Alagoas.

Com o sucesso do projeto e com uma ideia antiga começando a ganhar corpo, eles se uniram a Leonardo Ventre, amigo de longa data que já tinha experiência como restaurateur, e em maio de 2016 a Cozinha 212 abriu as portas na rua dos Pinheiros.

Desde então, a Cozinha 212 tem sido reconhecida por sua culinária criativa e autoral que combina ingredientes sazonais baseada nos vegetais orgânicos que chegam semanalmente da horta do restaurante, o Mato 212, em Cotia.

Os pratos assinados por Stefan saem da grelha com sabor e técnicas que valorizam ao máximo cada ingrediente, da terra ou do mar, com sabores distintos em criações feitas na brasa.

No bar da calçada, sempre cheio aos fins de semana, o premiado bartender Diogo Sevilio, campeão brasileiro do maior campeonato de coquetelaria do mundo, o World Class, prepara clássicos e combinações autorais com infusões de ingredientes do Mato 212.

Dez chefs, cinco encontros

Para celebrar os sete anos de história com o mesmo clima despojado de recepcionar que marcou sua origem, Stefan e Victor convidaram chefs amigos que contribuíram de alguma forma e fizeram parte da jornada do restaurante.

“A brasa sempre esteve presente na nossa cozinha, desde quando fazíamos os eventos ao ar livre”, lembra Stefan. Assim, a cada sábado de maio, dois pratos serão assinados por dois chefs convidados, além de um prato inédito feito por Stefan.

No primeiro fim de semana de celebração, neste sábado dia 6 de maio, Bia Freitas e Marcio (Pasta Shihoma), com quem o Cozinha 212 fez recentemente uma collab, assumem a grelha ao lado de Marcelo Correa Bastos (Jiquitaia, Stasera e Lobozo).

No dia 13 de maio será a vez dos chefs argentinos Tom Peñafiel (Chimichurri Parrilla) e Luciano Nardelli (Carlos Pizza). Os amigos de longa data Benny Novak (ICI Bistrô) e André Mifano (Donna) assumem o menu especial do dia 20 de maio, uma semana antes de Thiago Castanho (Remanso do Peixe) e Gustavo Rodrigues (Lobozó) voltarem a dividir a cozinha, no dia 27.

Para fechar as celebrações, Thiago Bañares assina o cardápio no dia 3 de junho ao lado do chef Uilian Goya, com quem divide o mesmo imóvel no Jardins, onde estão instalados a The Liquor Store e o restaurante Goya Zushi.