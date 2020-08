Cotado para melhor do mundo, Neymar fatura 5 milhões de dólares por gol

O atacante Neymar entra em campo neste domingo (23) para tentar conduzir o seu time, o Paris Saint-Germain, ao inédito título da Liga dos Campeões, a principal competição de clubes da Europa. O jogador brasileiro é um dos favoritos para levar neste ano o título de melhor jogador do mundo conferido pela Fifa. Outro cotado para esse prêmio individual é o atacante polonês Lewandowski, que também estará em campo hoje vestindo a camisa do Bayern de Munique. Quem vencer o duelo dará um passo importante para ser eleito pela Fifa como o melhor do jogador de futebol do mundo em 2020.

A partida entre o PSG e o Bayern de Munique será disputada às 16h (horário de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Por causa da pandemia do coronavírus, o jogo será realizado sem público no estádio e será transmitido ao vivo na TV pelo canal TNT. Na internet, é possível assistir ao jogo na página do Esporte Interativo no Facebook.

Apesar do ano atípico por causa da pandemia, Neymar chega à final da Liga dos Campeões depois de viver uma de suas melhores temporadas no futebol europeu. Em 26 jogos, incluindo o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões, marcou 19 gols e deu 12 assistências. Como seu salário no PSG é de 70,5 milhões de dólares por ano, o atacante brasileiro ganhou até agora, em média, 3,7 milhões de dólares por gol marcado.

Se considerar os contratos de publicidade, os ganhos de Neymar chegam a 95,5 milhões de dólares neste ano, segundo estimativa da revista americana Forbes. Isso significa que, antes da partida de hoje, cada gol de Neymar lhe rendeu cerca de 5 milhões de dólares.

Comparado com Neymar, o polonês Lewandowski é uma pechincha. Em 46 jogos nesta temporada, o atacante do Bayern marcou 55 gols e deu 10 assistências. Seu salário no clube alemão é de 16 milhões de euros por ano, cerca de 18,9 milhões de dólares pelo câmbio atual. Em média, isso significa que cada gol dele custou 343. 636 dólares para o Bayern.

Lewandowski se destaca também pela eficiência. Ele anotou um gol a cada 73 minutos em campo nesta temporada. Neymar precisou de 120 minutos para fazer cada gol.

Segundo um levantamento da revista Forbes, Neymar é o quarto atleta mais bem pago do mundo em 2020, atrás do tenista suíço Roger Federer (106,3 milhões de dólares), do português Cristiano Ronaldo (105 milhões) e do argentino Lionel Messi (104 milhões).

Para ter uma ideia desses valores, o executivo Doug McMillon, presidente da rede varejista Walmart, a empresa com maior faturamento no mundo, teve no ano passado uma remuneração de 23,6 milhões de dólares, incluindo salário, bônus e ações. Já Tim Cook, CEO da Apple, a empresa mais valiosa do mundo, ganhou cerca de 125 milhões de dólares em 2019.