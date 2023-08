Costa do Sauípe vai ter parque aquático no modelo do Rio Quente

A Costa do Sauípe, na Bahia, vai ter um parque aquático no mesmo modelo do Hot Park, em Rio Quente, Goiás, a partir de 2027. Com investimento na casa dos R$ 300 milhões, toda a fase de projeto está concluída e a construção começa no ano que vem. "Vai ser o Hot Park Baía das Tartarugas. É uma obra de 20 a 36 meses que faz parte do nosso plano de aumentar a integração dos nossos dois destinos", explica Alessandro Cunha, CEO da Aviva, dona do Rio Quente Parques e Resorts e da Costa do Sauípe.

Diferentemente da unidade em Goiás, onde as águas são aquecidas naturalmente, na Bahia a empresa projeta um sistema de aquecimento artificial para chegar a uma sensação muito próxima ao que se tem em Rio Quente. Assim como já ocorre no Hot Park, quem se hospedar dentro do complexo terá o acesso ao parque aquático incluído. Também haverá a opção day use.

As atrações do Hot Park Costa do Sauípe foram definidas, mas são guardadas a sete chaves pela empresa. O último lançamento no parque aquático em Goiás foi o Turbilhados, com dois toboáguas para ir com boias em quatro pessoas, inaugurado em janeiro. Um investimento total de R$ 31 milhões.

Além do parque aquático, a Costa do Sauípe passará por outros investimentos. A ideia central, explica Alessandro Cunha, é deixar a comunicação dos dois destinos da Aviva mais uniforme. A companhia, que criou Rio Quente — ainda como pousada — em 1962, comprou a Costa do Sauípe em 2018.

A partir de fevereiro do ano que vem, o Sauípe Premium Sol fechará para reformas, que devem durar até o fim de 2024. A obra será no modelo retrofit, para preservar toda a estrutura original e modernizar a experiência, em um investimento de R$ 70 milhões. A categoria da unidade será elevada.

Áreas temáticas

Inspirado em grandes parques temáticos ao redor do mundo, a Aviva quer trazer para o Hot Park uma comunicação de personagem, separando o local em 'lands'. "Teremos a land Casa das Araras, a Aventuras do Cerrado, e a Havaiana", explica Alessandro Cunha. Todo o projeto já está em fase de implementação e quem passa pelo local já percebe as mudanças.

Se a Disney tem o Mickey, o Hot Park vai ter a tartaruga Marina, que vai encontrar toda uma turma de animais para fazer passeios ao redor do mundo, sempre respeitando a natureza e pensando na sustentabilidade.

Movimentação em 2023

O CEO da Aviva conta que o primeiro semestre deste ano foi um dos melhores já registrados pela empresa. Se comparado com o mesmo período de 2022, houve um crescimento de 35% na receita líquida, passando de R$ 260 milhões para R$ 350 milhões. A companhia tem uma meta de alcançar faturamento de R$ 1 bilhão este ano.

Alessandro Cunha acredita que este valor deve ser superado. A afirmação é embasada pelo faturamento de R$ 200 milhões que a Aviva teve somente no mês de julho, o que corresponde a 20% da receita do ano todo. No mês passado, a taxa de ocupação de Rio Quente ficou em 91%, e a da Costa do Sauípe em torno de 64%.