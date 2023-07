Cortes suínos: conheça ótimos cortes nobres para o churrasco

Assim como o boi têm cortes nobres como o tomahawk, bife ancho, costela, picanha, filé mignon, prime rib, T-bone, o suíno também possui esses cortes especiais, e basicamente, a diferença entre eles é o tamanho da peça e o sabor proveniente dos respectivos animais. Saiba as distinções e harmonizações.

Bisteca fiorentina

Seu formato em T chama atenção esteticamente. É retirado do fim do contra filé na junção com o alcatra. Em uma só peça estão três cortes: filé mignon, contra filé (o lombo) e o alcatra. Acompanha bem temperos cítricos, adocicados e ervas.

T-bone

Localizada na traseira do contra filé, com um osso em formato de T, é uma peça composta por dois cortes: o lombo de um lado e o filé mignon do outro.

Filé mignon

Um corte macio com pouca gordura. Extraído perto do lombo do suíno, é longo e roliço, diferente da peça bovina, em que a cabeça do filé é mais rígida que o meio, mas o filé mignon suíno tem praticamente a mesma textura.

Por ser um corte magro, aceita temperos mais gordurosos como molhos. Pode ser feito inteiro ou em medalhão.

Prime rib

É retirado do início da parte dianteira do contra filé, onde é chamado de ancho, porém com osso e mais gordura entremeada na carne.

Todos os cortes podem ser preparados tanto na grelha como na frigideira.

Uma dica para o churrasco, basta temperar as carnes apenas com sal e pimenta-do-reino. Carne suína, é recomendado assar no braseiro médio (40 centímetros da brasa) para uma cocção mais lenta. E de acompanhamento, prepare uma pasta com mostarda (100 ml), manteiga (50g), mel (20 ml), pitada de sal e pimenta-do-reino, suco de 1 limão. Misture os ingredientes e reserve esse molho agridoce para servir junto com os assados.