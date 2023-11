Corona transforma heliponto em bar com mirante e convida paulistanos a se reconectarem com o sol

Em São Paulo, o número de prédios já supera o de casas. Só no ano passado, foram construídos dois edifícios por dia na cidade, atingindo um total de 28 mil construções verticais. Diante do agito urbano e da presença de prédios cada vez mais altos, olhar para o céu e apreciar o sol em meio às construções tem se tornado cada vez mais difícil. Mas não impossível.

Para permitir que as pessoas façam uma pausa e possam contemplar o horizonte, Corona lança o Reencontre O Sol, uma ação inédita na qual convida o público a observar o céu a partir de locais icônicos, exclusivos e raramente acessados. Tudo isso, acompanhado, claro, da cerveja da Ambev e de uma boa música.

O primeiro encontro já tem data marcada: será nos dias 11 e 12 de novembro, no topo do icônico Edifício B32, onde está instalada a famosa Baleia metálica de 20 metros, que atrai olhares de quem passa pelo cruzamento da Avenida Faria Lima com a rua Leopoldo Couto de Magalhães, no Itaim Bibi, na zona oeste da capital.

Por dois dias, o local, que abriga um dos mais de 200 helipontos espalhados pela capital, vai se transformar em um mirante, de onde será possível ter uma vista privilegiada, e até então desconhecida por grande parte das pessoas.

“Corona é uma marca que inspira momentos de descompressão e desconexão da rotina, inclusive para quem vive em uma megalópole como São Paulo. E, por ser muito ligada ao sol e à vida ao ar livre, está transformando espaços inesperados, começando por um heliponto, para que as pessoas aproveitem a oportunidade de ver a cidade e a vida de um ângulo surpreendente apreciando momentos únicos, grandiosos e ao mesmo tempo simples, como o pôr-do-sol”, diz Felipe Cerchiari, diretor de marcas premium da Ambev. “Temos a certeza de que quem for, viverá uma tarde marcante e inesquecível”, garante.

Gratuito e aberto ao público, o encontro acontecerá das 15h às 19h e será dividido em sessões de hora em hora. As inscrições podem ser feitas pelo site da Ingresse.

Reencontre o Sol

Quando: 11 e 12 de novembro

Onde: Heliponto do Edifício B32, na Avenida Faria Lima, 3732

Horário: entre 15h e 19h

Ingressos gratuitos: Ingresse (clique aqui para se inscrever)