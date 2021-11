Pela 1ª vez, Corinthians perde em semana de álbum novo da Taylor Swift

O fim de uma era marcou a disputa entre Atlético Mineiro e Corinthians na noite desta quarta-feira no Mineirão: o clube paulista perdeu um jogo na semana de lançamento de um álbum da Taylor Swift. que entregará aos fãs a regravação "Red (Taylor's Version)", contendo 30 faixas, nesta sexta-feira, dia 12. A inexplicável coincidência entre os jogos do clube e os discos da artista já rendeu inúmeras interações bem-humoradas entre torcedores e swifties. Tudo começou em outubro de 2006, com a divulgação do disco homônimo à cantora.

A tradição foi mantida conforme foram lançados: Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore e Evermore (ambos de 2020). Por isso, as expectativas de uma vitória estavam altas para corinthianos fãs do chamado "efeito Swift", ainda mais considerando que a data de lançamento do disco foi adiantada — a princípio, seria dia 19. No entanto, 15 anos depois do início dessa saga, a sequência foi quebrada, e o jogo pelo Campeonato Brasileiro terminou 3 a 0 para o Galo.

Diante desse resultado, atleticanos já começaram a criar seus próprios memes sobre a sorte emanada por um lançamento de álbum da cantora norte-americana que, desta vez, soprou para Minas Gerais. Até mesmo o perfil oficial do estádio entrou na brincadeira.

Um usuário do Twitter destacou inclusive que a partida desta quarta-feira marcou a 13ª vitória consecutiva do Atlético Mineiro em casa, correspondendo, portanto, ao famoso número favorito da Taylor Swift. Além disso, o gol do atacante Diego Costa ocorreu durante os 13 minutos do segundo tempo. O internauta lembrou ainda que o Galo ganhou a Libertadores em 2013 e que está em atividade há 113 anos. Com isso, o Atlético-MG fica à frente dos demais clubes no Brasileirão.

Houve também quem argumentasse que a tradição não chegou a ser de fato quebrada porque o "Red (Taylor's Version)" é um disco de regravação, e os efeitos sobre o Corinthians só aconteceriam com um disco de músicas inéditas.

O próximo jogo do Galo está marcado para 18h30 de terça-feira, em Curutiba, contra o Atlético-PR. Já o Corinthians ainda está em tempo de mostrar resquícios do "efeito Swift" caso vença o Cuiabá em disputa contra o Cuiabá a partir das 21h de sábado, em São Paulo.

Confira a seguir as datas de lançamento de álbuns da Taylor Swift e os resultados dos jogos do Corinthians realizados na semana de divulgação de cada disco:

"Taylor Swift", lançado em 24/10/2006

Corinthias 1 x 0 Cruzeiro - 22/10

Corinthias 1 x 0 Palmeiras - 25/10

"Fearless", de 11/11/2008

Corinthians 2 x 0 Criciúma - 8/11

Corinthians 2 x 1 Juventude - 12/11

"Speak now", de 25/10/2010

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 24/10

Corinthians 1 x 1 Flamengo - 27/10

"Red", de 22/10/2012

Corinthians 1 x 1 Bahia - 20/10

Corinthians 1 x 0 Vasco - 27/10

"1989", de 27/10/2014

Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 25/10

Corinthians 2 x 2 Coritiba - 1/11

"Reputation", de 10/11/2017

Corinthians 1 x 0 Atlético Paranaense - 8/11

Corinthians 1 x 0 Avaí - 11/11

"Lover", 23/8/2019

Corinthians 0 x 0 Fluminense - 22/8

Corinthians 1 x 1 Avaí - 25/8

"Folklore", 24/7/2020

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 22/7

Corinthians 2 x 0 Flamengo - 26/7

"Evermore", 11/12