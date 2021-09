Corinthians e Palmeiras disputam 22ª rodada do Brasileiro

Corinthians e Palmeiras disputam, neste sábado (25), o grande clássico da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dérbi terá como palco a Neo Química Arena, em São Paulo, e começa às 19h (horário de Brasília).

O Timão (o 6º colocado com 30 pontos) chega à partida tentando retomar o caminho das vitórias para se aproximar do pelotão da frente da competição, que tem o Verdão (o 2º com 38 pontos) como um dos principais personagens.

Preparação para o Derby concluída! ✔ Amanhã tem Corinthians! 🦅

Um triunfo será especialmente importante para o técnico Sylvinho, que busca a primeira vitória em um clássico no comando do Corinthians. Além disso, os três pontos diminuiriam a pressão em cima do treinador após empates com Juventude, Atlético-GO e América-MG no Brasileiro.

Para o meio-campista Giuliano, que falou com a imprensa na última sexta (24), a pressão sobre Sylvinho é um pouco exagerada, porque o Timão ainda vive um momento de construção: “Entendo a pressão do torcedor sobre o Sylvinho. O torcedor é passional. Entendo a imprensa que quer ver um melhor futebol, mas tudo depende de como você enxerga. Vejo nosso time com sete jogos sem perder. Estávamos numa posição ruim e agora estamos na parte de cima da tabela”.

A possível escalação do Corinthians para o clássico é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes.

Já o Palmeiras chega ao Dérbi em meio a dois jogos importantes contra o Atlético-MG pelas semifinais da Copa Libertadores. Porém, a tendência é que o técnico Abel Ferreira mande a campo o que tiver de melhor, diante de um adversário tão tradicional.

De olho no Derby! 👀👊

Seguimos na preparação para o clássico contra o rival

“A preparação foi boa e exigente. Sabemos do tamanho do Palmeiras e cada jogo é uma batalha. O clássico contra o Corinthians tem um sabor diferente. Espero que possamos entrar focados naquilo que temos de fazer”, declarou Deyverson à TV Palmeiras.

Contra o Corinthians, o Verdão contará com o retorno de Zé Rafael e Danilo. Considerando estes retornos, a provável escalação é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Rony) e Luiz Adriano.