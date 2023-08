Copacabana Palace, Fairmont, Emiliano: a disputa do luxo no Rio de Janeiro

Existe uma disputa no mercado de luxo sendo travada na cidade do Rio de Janeiro. É um conflito não declarado, discreto e silencioso, como convém a empresas elegantes, de alto padrão. Os hotéis Copacabana Palace, Fairmont Rio de Janeiro Copacabana e Emiliano Rio estão comemorando aniversário no mesmo mês de agosto. Com festas de gala, shows, musicais.

A primeira comemoração acontecerá neste sábado 5. O Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, o primeiro hotel na América do Sul com a bandeira de luxo da rede Accor, completa quatro anos de vida.

No sexto andar, a partir das 19 horas, a noite começa com show de abertura do trio Pedro Mahal. Em seguida vem a apresentação da cantora paulista Aisha, com o show Full Experience. O encerramento da festa fica com a DJ Scarlet que comanda o after com música eletrônica.

O Fairmont, localizado em um prédio com design inspirado na elegância da cidade dos anos 1950, aposta também na gastronomia. No cardápio do bar, releituras de petiscos de bar ganham uma versão refinada, como os snacks de frutos do mar, bolinho de bacalhau com aioli cítrico e minipastéis de queijo Minas curado.

As comemorações são abertas ao público, a preços que vão de 50 reais o ingresso individual a 2000 reais o camarote.

O cantor Silva no hotel Emiliano

Para celebrar os sete anos de vida, o Emiliano Rio está organizando duas noites de espetáculo com Silva, nos dias 18 e 19 de agosto, na Sala Charles. O cantor e multi-instrumentista capixaba apresenta o show Voz e Violão, com sucessos como “Fica Tudo Bem”, "Duas da Tarde” e "A Cor É Rosa”, com ingressos a 2000 reais.

Nesses sete anos, a Sala Charles recebeu músicos como Elza Soares, Mart’nália e Moska, Fafá de Belém, Zélia Duncan, Gilsons, Toquinho, Maria Gadu, Ed Motta, Simoninha e Pretinho da Serrinha, Tereza Cristina, Adriana Calcanhoto, Mariana Aydar, Roberta Sá, João Bosco, entre outros.

O hotel preparou outras ações para celebrar seu aniversário. No rooftop, o jantar da Lua Cheia será oferecido no dia 31 de agosto. O mesmo programa foi oferecido no dia 1 deste mês. O fenômeno chamado Lua Azul acontece quando duas luas cheias acontecem no mesmo mês.

O jantar será harmonizado com a cerveja Blue Moon e o cardápio foi elaborado pelo chef Camilo Vanazzi. No restaurante Emile haverá um menu especial com aspargos grelhados com croquete de abobrinha, azeite de ervas e lascas de trufa negra.

São três opções de principal: cupim assado 52 horas ao molho contreau, cordeiro à provençal com crosta de ervas e tagliatelli de grano duro ao molho de limão siciliano. O jantar inclui uma taça de Moët & Chandon Brut para o brinde de aniversário e sai por 420 reais por pessoa.

Gilberto Gil se apresenta no Copacabana Palace

O evento mais aguardado do mês será no icônico Copacabana Palace, que completa seu centenário em plena forma, dentro do grupo Belmond e, desde 2018, parte do conglomerado LVMH.

O imponente prédio branco com inspiração nos hotéis da Riviera francesa abriu as portas em uma época em que a praia de Copacabana era mais frequentada por pescadores do que por banhistas, com mais de mil empregados para apenas seis quartos funcionando.

Hoje, virou símbolo da aristocracia carioca, palco de concorridos bailes de gala. E será com uma festa a rigor que as comemorações do Copa, como é chamado, terão início, no dia 17 de agosto. Será um jantar com dress code “black tie com alma carioca”.

Estão previstos ainda um musical com a história do hotel. Não faltarão casos curiosos, como a noite em que a princesa Diana nadou na piscina, os encontros no cassino que durou até 1946, a passagem de tantas celebridades que têm hoje seus retratos emoldurados nos salões.

O ápice das comemorações promete ser um show de Gilberto Gil. As celebrações, porém, estão reservadas apenas para convidados. Mas o público ganhará um presente do hotel: um show gratuito do DJ Alok nas areias de Copacabana, em um palco com forma de pirâmide de 26 metros de altura, na noite de 26 de agosto.

Confira a programação das comemorações

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

5 de agosto, 19h

Shows do trio Pedro Mahal, Aisha e DJ Scarlet. Preço: 50 reais por pessoa

Emiliano Rio

18 e 19 de agosto, shows do cantor Silva. Preço: 2.000 reais por pessoa

31 de agosto, Jantar da Lua Cheia, a partir de 19h. Preço: 420 reais por pessoa

Copacabana Palace

26 de agosto, horário a ser divulgado. Gratuito