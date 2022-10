Copa do Mundo: Qatar Airways fará pop-up com experiências interativas em São Paulo

Após passagem pela Europa, a Qatar Airways traz para os torcedores brasileiros a Pop-Up Interativa em comemoração à próxima Copa do Mundo da FIFA, nos dias 8 e 9 de outubro, em São Paulo.

Quem visitar o espaço poderá curtir experiências interativas, incluindo a oportunidade de testar as habilidades no futebol contra o jogador Neymar Jr., que terá seus movimentos representados por meio de um totem, assim como aprender mais sobre a história do Catar e a Copa do Mundo FIFA.

“À medida que o Catar se prepara para a Copa do Mundo da FIFA, nós, como companhia aérea parceira oficial do evento, continuamos a aumentar o entusiasmo dos torcedores em todo o mundo de diferentes maneiras. Estamos ansiosos para receber todos os visitantes que planejam participar da pop-up interativa em São Paulo, possibilitando que ainda mais fãs já sintam a incrível energia e paixão antes mesmo do torneio começar", disse Akbar Al Baker, CEO do Grupo Qatar Airways.

A pop-up estará disponível em frente ao Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

Serviço:

Endereço: Av. Paulista, 1230 - Bela Vista, São Paulo, em frente ao Shopping Cidade São Paulo.

Data: 8 e 9 de outubro de 2022

Horário: 12 às 20 horas

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade