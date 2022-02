Com Copa do Brasil, Prime Video entra para mercado de streaming esportivo

Um dos eventos mais valorizados pelo brasileiro, a Copa do Brasil 2022 será transmitida pelo Prime Video. A partir desta quarta-feira, 23, o serviço de streaming da Amazon garante um lugar bastante confortável no mercado crescente das transmissões esportivas do País.

Se alguns anos atrás o telespectador estava limitado aos canais fechados, como SporTV e ESPN, hoje as opções são bem diferentes – e para alguns, até demais. São ao menos sete canais que se dividem entre programações distintas e jogos exclusivos: Premiere Futebol Clube/Globoplay, DAZN, STAR+, HBO Max, EI Plus, Conmebol TV, NSports e, agora, o Prime Video.

Porém, o serviço da Amazon afirma que não investiu na Copa do Brasil por causa da crescente competição. João Ferraz de Mesquita, Country Manager do Amazon Prime Video Brasil, disse em entrevista à EXAME: “Nós não nos pautamos pelo que o concorrente faz ou não faz. [Desde 2019] procuramos o produto certo de esporte para o consumidor brasileiro”.

Através de um acordo com a Globo, que sublicenciou a competição, quem for assinante do Prime terá acesso a 36 partidas da Copa do Brasil 2022. Entre as partidas, 30 delas serão transmitidas exclusivamente no Prime Video entre a Primeira Fase e as Quartas de Final. Também serão exibidas seis partidas não exclusivas durante as semifinais e a final.

Globalmente, o streaming da Amazon investe na transmissão de campeonatos faz algum tempo. O streaming já conta com torneios como a Ligue 1 e Roland-Garros na França; Premier League no Reino Unido; US Open, no Reino Unido e Irlanda; UEFA Champions League na Alemanha e Itália; Thursday Night Football nos Estados Unidos; entre outros.

A mensalidade é um fator importante para o fã de esportes. Oito canais podem pesar no bolso do consumidor médio, mas o Prime Video se destaca com seu valor baixo: são R$9,90 por mês ou R$89 por ano para ter acesso ao streaming e outros serviços da Amazon, como entrega grátis no e-commerce. Outros serviços com esportes ao vivo custam, no mínimo, o dobro deste valor.

“Este é um passo muito importante para expandir e diversificar o conteúdo oferecido aos membros Prime. Estamos muito satisfeitos e entusiasmados em oferecer esta transmissão para os torcedores brasileiros”, disse Mesquita.