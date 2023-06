Converse para as quadras: marca relança modelo clássico do basquete

Olhando para o passado, a Converse trouxe às quadras de basquete uma nova silhueta ao modelo Weapon. Introduzido em 1986, o tênis esteve disponível até 1988. Mas, deixou sua marca enraizada no universo do esporte, dando origem ao seu tênis tradicional, o Chuck Taylor All Star.

Quase quatro décadas mais tarde surgiu a ideia de criar um modelo inédito, o Converse x FRGMT Weapon, unindo o streetwear e a silhueta famosa do basquete. Com isso, a marca uniu-se em parceria com o músico, produtor e designer japonês da Fragment, Hiroshi Fujiwara. O profissional atua como criativo, por meio de colaborações com diversas empresas, intervindo em produtos conhecidos no mercado.

“Eu procurava um modelo da Converse para trabalhar em um projeto novo quando me deparei com o Weapon e pensei ser uma boa opção. É um modelo clássico que fez parte da minha infância”, conta Fujiwara. “Pensei em agregar a ele blocos de cores diferentes, mas acabei optando pelo design atual para homenagear o lado icônico desse sapato.”

Voltado ao minimalismo, a nova peça destaca as cores azul royal e preto.

Com uma face superior estruturada em couro, a parte chamativa e colorida do Converse x FRGMT Weapon é sobreposta por um elemento em Y no tornozelo, e o logo do Star Chevron segue na lateral como de costume.

O logotipo da marca de Fujiwara está estampado também na lateral do calcanhar, se destacando como uma assinatura discreta do designer. Fiel à forma original, a língua apresenta a etiqueta do Converse Weapon e o forro é de tecido felpudo para dar mais conforto ao usuário. Disponível por R$ 899,90.