Consumo consciente de café: veja como fazer a sua parte pelo meio ambiente

Você sabe qual é a relação entre café e consumo consciente? Uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, o café desempenha um papel fundamental em diversas culturas e sociedades. Diante dos desafios globais relacionados à sustentabilidade e à responsabilidade social, o café possui um papel-chave para repensarmos os nossos hábitos de compras e a relação com o meio ambiente, evidenciando a nossa preocupação com o consumo consciente.

Café, sustentabilidade e qualidade

A produção de café está diretamente ligada à sustentabilidade. A partir da adoção de práticas conscientes de cultivo, manuseio, logística e embalagem, por exemplo, a cadeia produtiva e o processo de vendas do grão contribuem com o meio ambiente.

Mas, o que isso significa? Indica que, com a escolha correta das etapas, as empresas colaboram para impactar o mínimo possível nos solos, rios ou na contaminação do ar durante qualquer fase da produção, optando por alternativas sustentáveis.

Para quem não sabe, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) possui como um de seus pilares a sustentabilidade e, assim, tem a responsabilidade de garantir não apenas a pureza e a qualidade do café, mas, também, a sustentabilidade do produto. O Programa Cafés Sustentáveis do Brasil, criado pela instituição, assegura que os grãos são provenientes de fazendas certificadas quanto à produção sustentável e, portanto, preservam o meio ambiente e respeitam o produtor. Além disso, leva em conta as boas práticas de fabricação.

Dicas para um consumo consciente de café

Hoje, mais do que nunca, o consumidor tem um papel importante no mercado e está cada vez mais atento ao que as empresas oferecem. Se você, coffee lover, quer fazer parte do grupo de pessoas que adotam um consumo consciente, confira as dicas a seguir:

Opte por cafés com o Selo Especial de certificação da ABIC. Dessa forma, você tem certeza de que o conteúdo é de qualidade e proveniente de uma empresa sustentável;

Considere marcas que levam em conta o pós-uso de cápsulas. Grande parte delas disponibiliza sistema de coletas para o descarte correto;

Diminua o uso de descartáveis na hora de fazer e consumir o seu café. Prefira copos, canecas ou xícaras duráveis e filtros reutilizáveis;

Lembre-se de usar a borra como adubo, ingrediente da compostagem ou até mesmo como esfoliante natural para a pele ou cabelos.

Optar por um consumo consciente é selecionar produtos de qualidade e que respeitam os limites do meio ambiente. Faça a sua parte!