Consulado da Itália continua tradição com Concerto de Natal no Ibirapuera

Um dos eventos natalinos que está se tornando tradição em São Paulo é o Concerto de Natal realizado pelo Consulado Geral da Itália da capital paulista.

Em sua terceira edição, o "Concerto di Natale" foi realizado na noite do dia 21 de dezembro no palco do Auditório Ibirapuera com a apresentação da Orquestra Sinfônica Heliópolis do Instituto Baccarelli, organização social que apoia crianças e jovens através projetos culturais.

Todos os anos, o Concerto de Natal do Consulado da Itália escolhe um tema e um repertório musical que o acompanhem.

Esse ano a escolha foi "Uma viagem entre Itália e Brasil", e trouxe clássicos da música erudita, popular e natalina italiana e brasileira, entre os quais "O Guarani", de Antônio Carlos Gomes, "Marcha Triunfal" da ópera Aída de Giuseppe Verdi, "A Banda", de Chico Buarque, "Io che amo solo te", de Sergio Endrigo, e "Noite Feliz".

A direção da Orquestra Sinfônica Heliópolis, cujos membros são jovens moradores da comunidade paulistana, foi do maestro Edilson Ventureli

Participaram também as cantoras italianas que vivem no Brasil, Maria Sole Gallevi e Mafalda Minnozzi.

O evento foi organizado pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo, em parceria com a Urbia, empresa privada que gere o Parque Ibirapuera, e o Instituto Baccarelli.

Para o Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Filippo La Rosa, "é a música a coisa que mais une a Itália e o Brasil, até mesmo mais do que o futebol".

"Essa foi uma viagem musical entre Itália e Brasil, com repertório que demonstrou mais uma vez como duas culturas podem se fundir em harmonia entre notas musicais, nesta nossa São Paulo de coração italiano", explicou o diplomata, que está terminando em janeiro sua missão na capital paulista.

Nos últimos anos, La Rosa deu um forte impulso à promoção da cultura italiana em São Paulo, com uma série de iniciativas.

Entre elas, a reprodução de uma obra do Moretto da Brescia, pintor tardo renascentista que inspirou o Caravaggio, realizada na empena de um prédio de 13 andares no Viaduto Mesquita Filho.

O mural, do artista italiano Andrea Ravo, representa a caída de São Paulo de seu cavalo, momento no qual se converteu ao cristianismo.

Outro evento realizado este ano foi a a exposição Magister Raffaello, no MAB FAAP (Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado).

Promovida pelo Consulado da Itália no Brasil em comemoração ao 500º aniversário de morte de Rafael Sanzio, considerado um dos maiores artistas do Renascimento Italiano, a mostra multimídia foi desenvolvida para levar o visitante numa viagem pela vida e obra do pintor.

Para a ocasião, o tradicional catálogo da mostra foi substituído por um álbum de figurinhas com as obras do pintor renascentista, distribuído para 12 mil estudantes de escolas públicas de São Paulo.