Conheça os jardins de Monet, a uma hora de Paris

O renomado pintor francês Claude Monet transformou sua residência em Giverny — uma pequena vila a pouco mais de 70 quilômetros de Paris — em uma obra de arte viva.

Seus famosos jardins, que se tornaram um dos maiores legados do artista, serviram de inspiração para algumas das suas mais emblemáticas pinturas, como Ninféias e A Ponte Japonesa. Para quem visita Paris, o local é uma parada obrigatória uma vez que oferece uma experiência única de imersão no universo do pintor.

Saiba mais sobre o que esperar dessa visita e como organizar o passeio levando em conta os custos da viagem, hospedagem e tempo de duração.

O que é e onde fica os Jardins de Monet?

Os jardins de Monet estão localizados na antiga casa do artista, em Giverny, uma vila pitoresca na região da Normandia, ao norte da França. O local é dividido em dois jardins principais: o Jardim de Flores, com uma enorme variedade de plantas e flores, e o Jardim de Água, famoso por seu lago com nenúfares — uma espécie de flor — e a icônica ponte japonesa, que aparece em várias das obras de Monet.

A casa, que foi restaurada e aberta ao público, tem diversos itens originais do pintor, além de uma coleção de suas obras e o ambiente interno é pintado com várias cores, fazendo referência às obras do artista e à sua visão do mundo natural.

Qual a distância de Paris ao local?

Quem deseja conhecer o local, deve saber que ele fica a aproximadamente 70 quilômetros de Paris, o que corresponde a cerca de 1 a 1,5 hora de viagem de carro ou de trem.

Para chegar até lá, existe a opção de alugar um carro ou usar o transporte público. De trem, é preciso pegar a condução na estação Gare Saint-Lazare, em Paris, e descer na estação de Vernon, a cerca de 5 quilômetros de Giverny.

De lá, basta pegar um táxi ou um ônibus para chegar ao local. Existem também excursões que saem de Paris e oferecem transporte direto até os jardins.

Qual a melhor época para visitá-lo?

Para não perder o passeio por causa das chuvas ou do tempo frio, é aconselhável viajar durante a primavera e o verão europeu, quando as flores estão em plena floração e os jardins exibem toda sua beleza. Este período acontece entre os meses de abril e outubro e é ideal para aproveitar as cores vibrantes das plantas e a tranquilidade do lugar.

No entanto, é importante lembrar que, durante os meses de pico de turismo (como julho e agosto), o local pode estar mais cheio. Agosto, inclusive, é o mês em que a capital francesa fica mais lotada de turistas e as temperaturas podem chegar à média de 30ºC no dia.

Por isso, para uma experiência mais tranquila, o início da primavera ou o final do outono também são boas opções, com menos turistas e temperaturas mais amenas.

Quanto tempo dura a visita aos jardins de Monet?

A visita aos jardins de Monet pode ser feita em cerca de 2 a 3 horas, dependendo do interesse do visitante em explorar os detalhes da casa e dos jardins. Além de caminhar pelos jardins, é possível conhecer a residência do artista, e ver seus objetos pessoais e algumas das suas pinturas.

É importante lembrar que o local está aberto ao público durante a maior parte do ano, mas tem horários específicos e temporada limitada. O horário de funcionamento funciona normalmente abre de abril a novembro, com os meses de maior movimento sendo de maio a setembro, quando a floração dos jardins está em seu auge.

Datas de abertura : De abril a novembro .

: De . Horários de funcionamento : De abril a outubro : 9h30 às 18h00 , com última entrada até as 17h00. Novembro : 9h30 às 17h00 , com última entrada até as 16h30.

:

É importante observar que, durante o inverno, de dezembro a março, os jardins ficam fechados ao público para manutenção e preparo para a temporada seguinte.

Quanto custa para visitar a casa de Monet?

O ingresso para os Jardins de Monet e a casa custa €12 para adultos. Existem descontos para jovens entre 7 e 18 anos, que pagam cerca de €6,50. Crianças menores de 7 anos podem visitar o local gratuitamente.

Há também a opção de ingressos combinados, que incluem o acesso aos jardins e à casa, além de exposições temporárias que são realizadas durante o ano. Todos os valores podem ser consultados na página oficial da atração.

Como comprar ingresso para os jardins de Monet em Giverny?

As entradas podem ser compradas diretamente no local ou online, no site oficial. A compra antecipada é recomendada, especialmente durante os períodos de maior movimento turístico, para evitar longas filas e garantir o acesso no horário desejado.

Além disso, se você preferir um passeio mais detalhado, pode optar por uma visita guiada, que pode ser reservada com antecedência também. Existem várias opções de pacotes turísticos que incluem transporte de ida e volta de Paris, facilitando a logística da viagem e proporcionando uma experiência mais completa.

Por que você deve saber disso?

Os Jardins de Monet são uma das atrações mais visitadas fora de Paris, atraindo amantes da arte e da natureza de todo o mundo. Ao entender como se organizar para visitar o local, você pode desfrutar de uma experiência rica em história, beleza e tranquilidade.

Para quem está em Paris, é uma excelente oportunidade de sair um pouco da cidade e imergir no universo de Claude Monet, conhecendo o cenário que inspirou algumas das mais famosas obras do impressionismo.