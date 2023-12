Conheça os iates de grife italiana que chegam ao Brasil (podem custar R$ 25 milhões)

Os mares e rios brasileiros estão com os motores acelerados. Em 2023, o setor náutico movimentou mais de 1 bilhão de reais em vendas durante os eventos da marca Boat Show, o maior do segmento na América Latina. No evento realizado em São Paulo, no fim de setembro, foram vendidas 600 embarcações, um dos números mais altos já registrados.

Na avaliação dos estaleiros instalados no Brasil, há espaço para que as vendas cresçam ainda mais e ampliem os postos de trabalho dos atuais 100.000 para até 120.000, segundo a Associação Náutica Acobar.

Se depender do grupo Okean, instalado em Itajaí, em Santa Catarina, esses números devem ser superados rapidamente com a estreia da grife italiana Pershing nas águas brasileiras. As embarcações de luxo fazem parte do grupo italiano Ferretti, que no Brasil tem uma parceria com a Okean que fabrica e comercializa embarcações da marca.

Ao todo, são sete novos modelos de 50 a 116 pés comercializados pela empresa brasileira e unidades já estão em negociação. A Pershing escolheu as séries X e GTX para entrar no mercado do Brasil. Com alta performance, alguns modelos têm tecnologia de propulsores hidrojatos.

Opções offshore, como os modelos 5X, 6X, 7X, 8X e 9X, prometem máximo conforto com “rabeta” de superfície, utilizada em barcos planadores de alta velocidade. Como há personalização, os preços variam muito, mas podem custar algo em torno de R$ 25 milhões.

“A Pershing é icônica e sabe equilibrar muito bem o lado esportivo, o conforto, a tecnologia e a sofisticação. O consumidor brasileiro já está habituado com as embarcações do grupo Ferretti e a vinda de mais uma marca ao país reforça essa aproximação da empresa com os clientes daqui que buscam barcos rápidos com design exclusivo”, diz o CEO do grupo Okean, Roberto Paião.

Os iates que vêm ao Brasil

Além do lazer esportivo, em regiões da Itália os modelos da Pershing são adquiridos para uso militar. A motorização de alta potência é uma das principais características das embarcações e, dependendo do modelo, chega a atingir velocidade acima de 50 nós (o equivalente a quase 100 quilômetros por hora).