Conheça o trem panorâmico que percorre um patrimônio Mundial da UNESCO

Percorrer os Alpes em um trem panorâmico é uma experiência única, e o Bernina Express, um dos trajetos ferroviários mais cênicos do mundo, oferece exatamente isso. A viagem, que liga a Suíça à Itália, cruza paisagens montanhosas, geleiras e vales, passando por um trajeto declarado Patrimônio Mundial da UNESCO.

Além de conectar a cidade suíça de Chur à italiana Tirano, o Bernina Express passa por alguns dos pontos mais altos da Europa acessíveis por trem. Durante o percurso, os passageiros atravessam 55 túneis e 196 pontes e viadutos, incluindo o icônico Viaduto de Brusio, uma ponte circular em espiral que se tornou um dos cartões-postais da rota.

Onde pegar o Bernina Express?

Para chegar à rota do Bernina Express, é possível pegar o trem em diferentes pontos da Suíça, sendo as principais estações de partida:

Chur (ponto inicial da rota completa);

(ponto inicial da rota completa); St. Moritz (alternativa para um trajeto mais curto);

(alternativa para um trajeto mais curto); Davos ou Filisur (para conexões via outro trem panorâmico, o Glacier Express).

Na Itália, a estação de Tirano é o principal ponto de embarque e desembarque. Já na Áustria — de Viena ou Salzburgo — é possível pegar um trem para Sargans (Suíça), depois basta fazer a baldeação para outro trem que chega em Chur em apenas 30 minutos.

Quem estiver na França ou Alemanha pode fazer o seguinte trajeto: de Paris, Munique ou Colônia, pegar um trem para Karlsruhe (Alemanha) ou Zurique (Suíça), e depois um trem direto para Chur.

Qual a duração da rota completa?

A viagem de trem entre Chur e Tirano dura aproximadamente 4 horas, cruzando paisagens impressionantes, como o Glaciar Morteratsch e o Lago Bianco, além da espetacular descida para a região vinícola da Lombardia, na Itália.

[/grifar]Além do trajeto principal, os viajantes podem continuar a viagem de trem para outras cidades, como Milão, que está a apenas 2h30 de Tirano por meio de uma conexão ferroviária regional.[/grifar]

Quais são os tipos de trem disponíveis?

O trajeto pode ser feito por dois tipos de trem: o regional e o express. O primeiro tem janelas que podem ser abertas e oferece maior flexibilidade, permitindo que os viajantes desembarquem em qualquer estação ao longo do percurso. É a opção mais usada por moradores e mochileiros.

Já o segundo é panorâmico com janelas de vidro do chão ao teto, projetado para oferecer vistas incríveis da paisagem alpina. Possui assentos reservados e narração a bordo sobre os pontos turísticos.

Quando é o melhor momento para viajar no trem Bernina?

A viagem pode ser feita em qualquer época do ano, porém quem gosta de aproveitar as paisagens floridas devem escolher o verão a primavera.

Verão (junho a setembro): montanhas verdes, lagos azul-turquesa e possibilidade de descer em algumas paradas para explorar trilhas;

montanhas verdes, lagos azul-turquesa e possibilidade de descer em algumas paradas para explorar trilhas; Inverno (dezembro a fevereiro): paisagens cobertas de neve, geleiras brilhantes e um clima de conto de fadas alpino. Ideal para quem busca um cenário cinematográfico;

paisagens cobertas de neve, geleiras brilhantes e um clima de conto de fadas alpino. Ideal para quem busca um cenário cinematográfico; Outono (setembro a novembro): folhas douradas e clima ameno tornam essa uma excelente alternativa para evitar alta temporada;

folhas douradas e clima ameno tornam essa uma excelente alternativa para evitar alta temporada; Primavera (março a maio): neve derretendo, rios cheios e florescendo, criando um contraste incrível entre o branco e o verde.

Quanto custa e como fazer reserva?

O preço da passagem depende do tipo de trem, do ponto de partida e da classe escolhida. De acordo com as informações do site Eurail, os valores até 2024 eram:

Rota de curta distância (St. Moritz — Tirano / Tirano — St. Moritz) 28 CHF

Rota de longa distância (Chur – Tirano / Tirano – Chur) 12 de dezembro a 30 de abril: 32 CHF De 1º de maio a 31 de outubro: 36 CHF 1º de novembro a 14 de dezembro: 32 CHF



Para conferir as informações e fazer as reservas com antecedência, é recomendado acessar o site oficial da companhia.

Como fazer o passeio de trem Bernina saindo do Brasil?

Para quem está no Brasil, o primeiro passo é voar até a Europa, sendo as melhores opções de chegada os aeroportos de Zurique (Suíça) ou Milão (Itália), ambos com conexões diretas para os pontos de partida do trem.

Rota via Suíça (Zurique – Chur – Bernina Express)

Pegue um voo do Brasil para Zurique (cerca de 12h de viagem, dependendo da escala). Em Zurique, embarque em um trem até Chur, que leva cerca de 1h30. De Chur, embarque no Bernina Express até Tirano (trajeto completo).

Rota via Itália (Milão – Tirano – Bernina Express)

Pegue um voo do Brasil para Milão (cerca de 11h de viagem, dependendo da escala). Em Milão, embarque em um trem regional para Tirano (2h30 de viagem). De Tirano, embarque no Bernina Express rumo à Suíça.

Dicas para facilitar a viagem

Passes de trem : Para quem pretende viajar mais pela Suíça, vale considerar o Swiss Travel Pass , que cobre diversos trajetos, incluindo o Bernina Express;

: Para quem pretende viajar mais pela Suíça, vale considerar o , que cobre diversos trajetos, incluindo o Bernina Express; Compra antecipada : As passagens podem ser compradas no site oficial da RhB (Rhaetian Railway) ou em plataformas de trens europeus;

: As passagens podem ser compradas no site oficial da ou em plataformas de trens europeus; Melhor época para viajar: O trem opera o ano todo, então escolha entre o verão para montanhas verdes ou o inverno para paisagens cobertas de neve.

Por que você deve saber disso?

Viajar no Bernina Express não é apenas uma experiência turística, mas uma forma única de conhecer os Alpes Suíços e um dos caminhos de ferro mais espetaculares do mundo.

Além disso, por ser um patrimônio mundial da UNESCO, a ferrovia tem importância histórica e cultural, sendo um exemplo da engenharia ferroviária alpina. Seja no inverno ou no verão, essa jornada é uma oportunidade de ver paisagens de tirar o fôlego sem precisar sair do conforto de um trem panorâmico.