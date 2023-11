Conheça o melhor iate de luxo do mundo fabricado no Brasil

A grande atração da 64ª edição do Fort Lauderdale International Boat Show 2023, maior evento náutico do mundo, foi o megaiate Azimut Grande 36 Metri. A embarcação Azimut Yachts, com unidade produtiva em solo brasileiro desde 2010, foi eleita melhor barco da feira, conquistando o prêmio Best of Show.

A premiação é feita por um júri independente e levou em consideração a excelência do design, arquitetura, desempenho e tecnologia. O evento foi realizado de 25 a 29 de outubro, na Flórida, Estados Unidos e, ao todo, projetou US$ 1,79 bilhão em negócios.

“Este prêmio é mais um demonstrativo da excelência e constantes inovações da Azimut Yachts. A Azimut 36 Metri é um símbolo mundial de imponência e conforto com 116 pés e que impressiona pelo aproveitamento de espaços e por ter um layout com grande versatilidade, já que pode ser totalmente personalizada. No Brasil, já produzimos um modelo da linha Grande, Azimut 27 Metri, com alta aceitação pelo público brasileiro. Inclusive, desde que passou a ser fabricada aqui, em 2020, já teve mais de 12 modelos vendidos, sendo apenas um para exportação”, comenta o CEO da Azimut Yachts, Francesco Caputo.

Com o exterior desenhado pelo conceituado arquiteto Alberto Mancini, a Azimut Grande 36 Metri é marcada por linhas marcantes e sinuosas, características da linha Grande. As janelas panorâmicas se destacam e proporcionam “sensação de liberdade”, integrando o interior da embarcação com a natureza. Com o design interior arquitetado meticulosamente por Achille Salvagni, o modelo conta com cinco cabines generosas que podem acomodar até 10 pessoas.

Azimut 36 Metri.

Com motores duplos MTU 2.400, o barco pode atingir velocidade de até 24 nós. A superestrutura é feita em fibra de carbono, material mais leve, proporcionando maior eficiência na navegabilidade e redução de até 30% nas emissões de carbono.

No parque fabril brasileiro, único fora da Itália, instalado em Itajaí, SC, desde 2010, além da Azimut 27 Metri, a Azimut Yachts produz os modelos Atlantis 51, Azimut 56, Azimut 62, Azimut 74 e Azimut 83.