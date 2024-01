Conheça o melhor azeite brasileiro, segundo concurso internacional

O mercado produtor de azeite brasileiro tem motivos para comemorar. Dos 550 listados entre os melhores do mundo no concurso EVOO World Ranking, 29 são do Brasil. O melhor colocado foi o Blend da Safra 2023, do Orfeu Azeites Especiais, que ficou na 16ª posição. Entre as marcas, a gaúcha Estância das Oliveiras ficou na nona posição. Por país, o Brasil ficou em sexto lugar entre os 37 listados.

O ranking espanhol EVOO é um dos mais importantes do mundo dedicado aos azeites de oliva extravirgem premium e reúne todos os prêmios, pontos e concursos que foram vencidos no ano de 2023. Com esses dados que a organização faz a lista. Os três melhores do mundo são espanhóis (veja o ranking mais abaixo).

Cultivado e produzido na Fazenda Rainha, no sul de Minas Gerais, o azeite Blend da Safra 2023 recebeu medalhas de ouro em diversas disputadas no ano passado em premiações nos Estados Unidos e na Europa. No total, foram 22 prêmios em 18 concursos.

Melhor empresa produtora

A Estância das Oliveiras, agroindústria de Viamão, no Rio Grande do Sul, foi a marca que obteve mais premiações pela safra de 2023. Foram 57 prêmios em dez concursos. Com isso, a empresa ficou com a nona posição entre as melhores do mundo.

“Nosso solo, nosso estudo, nosso empenho e dedicação foram reconhecidos. A olivicultura não é um cultivo fácil. São anos de plantação para uma primeira colheita. Estamos há 18 anos no setor, e nos últimos cinco que a plantação firmou. Saber que todos os nossos azeites enviados para competições internacionais homologadas foram premiados com medalhas de ouro ou de prata é uma grande satisfação”, diz Lucídio Goelzer, fundador da Estância das Oliveiras.

Os 50 melhores azeites do mundo